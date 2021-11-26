В Москве разработают механизм получения медотвода от вакцинации от коронавируса
Клинический комитет Москвы инициировал разработку механизма получения медотвода от вакцинации от коронавируса, департамент здравоохранения города подписал соответствующий приказ, говорится на сайте департамента.
В депздраве рассказали, что с 1 февраля 2022 г. вступит в силу приказ Минздрава, согласно которому справка о медотводе от прививки должна будет содержаться на портале госуслуг, и на основании этой информации будут выдаваться сертификаты с QR-кодами. Власти Москвы начали разрабатывать такой механизм и заранее формируют цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения.
Также по инициативе клинического комитета Москвы врачи смогут консультироваться с главными внештатными специалистами депздрава при оценке необходимости медотвода для пациента. В Москве оформить медотвод по новому алгоритму можно будет со 2 декабря.
Противопоказания к вакцинации бывают временными и постоянными. Медицинский отвод от вакцинации могут получить люди с аллергией на предыдущие прививки, хроническими заболеваниями в фазе обострения, острыми респираторными заболеваниями – до выздоровления.