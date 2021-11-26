В Москве разработают механизм получения медотвода от вакцинации от коронавируса

В депздраве рассказали, что с 1 февраля 2022 г. вступит в силу приказ Минздрава, согласно которому справка о медотводе от прививки должна будет содержаться на портале госуслуг, и на основании этой информации будут выдаваться сертификаты с QR-кодами. Власти Москвы начали разрабатывать такой механизм и заранее формируют цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения.