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В Москве разработают механизм получения медотвода от вакцинации от коронавируса

Ведомости

Клинический комитет Москвы инициировал разработку механизма получения медотвода от вакцинации от коронавируса, департамент здравоохранения города подписал соответствующий приказ, говорится на сайте департамента.

В депздраве рассказали, что с 1 февраля 2022 г. вступит в силу приказ Минздрава, согласно которому справка о медотводе от прививки должна будет содержаться на портале госуслуг, и на основании этой информации будут выдаваться сертификаты с QR-кодами. Власти Москвы начали разрабатывать такой механизм и заранее формируют цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения.

Также по инициативе клинического комитета Москвы врачи смогут консультироваться с главными внештатными специалистами депздрава при оценке необходимости медотвода для пациента. В Москве оформить медотвод по новому алгоритму можно будет со 2 декабря.

Противопоказания к вакцинации бывают временными и постоянными. Медицинский отвод от вакцинации могут получить люди с аллергией на предыдущие прививки, хроническими заболеваниями в фазе обострения, острыми респираторными заболеваниями – до выздоровления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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