ВОЗ классифицировала новый вариант коронавируса как «вызывающий беспокойство»

Появление нового штамма вызвало новые ограничения: Великобритания и Израиль уже запретили полеты в страны Южной Африки, где был выявлен вирус. Подобные ограничения могут принять и в ЕС по рекомендации Еврокомиссии. Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом также ввел ограничения на въезд в Россию из стран Африки и Гонконга, где обнаружили новый штамм. Ограничения начнут действовать с полуночи 28 ноября.