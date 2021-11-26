ВОЗ классифицировала новый вариант коронавируса как «вызывающий беспокойство»
Техническая консультативная группа по эволюции коронавируса Всемирной организации здравоохранения сообщила, что новый вариант вируса B.1.1.529 следует классифицировать как «вызывающий беспокойство», говорится в аккаунте ВОЗ в Twitter. Также ВОЗ дала название новому штамму – «омикрон».
О выявлении в Ботсване нового штамма коронавируса 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его опасным и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.
Появление нового штамма вызвало новые ограничения: Великобритания и Израиль уже запретили полеты в страны Южной Африки, где был выявлен вирус. Подобные ограничения могут принять и в ЕС по рекомендации Еврокомиссии. Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом также ввел ограничения на въезд в Россию из стран Африки и Гонконга, где обнаружили новый штамм. Ограничения начнут действовать с полуночи 28 ноября.
По данным Роспотребнадзора, в штамме «омикрон» большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут сделать вирус более заразным и привести к снижению эффективности антител. В России случаев заражения новым штаммом не выявлено.