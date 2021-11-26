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ВОЗ классифицировала новый вариант коронавируса как «вызывающий беспокойство»

Ведомости

Техническая консультативная группа по эволюции коронавируса Всемирной организации здравоохранения сообщила, что новый вариант вируса B.1.1.529 следует классифицировать как «вызывающий беспокойство», говорится в аккаунте ВОЗ в Twitter. Также ВОЗ дала название новому штамму – «омикрон».

О выявлении в Ботсване нового штамма коронавируса 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его опасным и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.

Появление нового штамма вызвало новые ограничения: Великобритания и Израиль уже запретили полеты в страны Южной Африки, где был выявлен вирус. Подобные ограничения могут принять и в ЕС по рекомендации Еврокомиссии. Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом также ввел ограничения на въезд в Россию из стран Африки и Гонконга, где обнаружили новый штамм. Ограничения начнут действовать с полуночи 28 ноября.

По данным Роспотребнадзора, в штамме «омикрон» большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут сделать вирус более заразным и привести к снижению эффективности антител. В России случаев заражения новым штаммом не выявлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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