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Мэра кузбасского города отправили в отставку за банкет в период траура

Ведомости

Недавно избранный мэр Прокопьевска в Кемеровской области Вячеслав Старченко был отправлен в отставку за банкет, устроенный во время траура по погибшим в аварии на шахте «Листвяжная», сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей <…> Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — сообщил Цивилев.

Вчера на шахте «Листвяжная» произошло задымление, обстоятельства случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвинение предъявлено пяти фигурантам дела: директору шахты, его первому заместителю, начальнику участка и двум инспекторам, которые выдали акты о проверке штрека, фактически его не осмотрев.

В результате аварии погиб 51 человек, включая несколько спасателей. 239 человек вышли на поверхность из шахты, более 60 обратились за медицинской помощью. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур по погибшим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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