Мэра кузбасского города отправили в отставку за банкет в период траура
Недавно избранный мэр Прокопьевска в Кемеровской области Вячеслав Старченко был отправлен в отставку за банкет, устроенный во время траура по погибшим в аварии на шахте «Листвяжная», сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей <…> Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — сообщил Цивилев.
Вчера на шахте «Листвяжная» произошло задымление, обстоятельства случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвинение предъявлено пяти фигурантам дела: директору шахты, его первому заместителю, начальнику участка и двум инспекторам, которые выдали акты о проверке штрека, фактически его не осмотрев.
В результате аварии погиб 51 человек, включая несколько спасателей. 239 человек вышли на поверхность из шахты, более 60 обратились за медицинской помощью. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур по погибшим.