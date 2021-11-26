Путин поручил Генпрокуратуре и СК выяснить причины аварии в шахте «Листвяжная»
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету выяснить причины аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом он сообщил на заседании Совбеза России, которое транслировал телеканал «Россия 24».
«Конечно, поручение имеют и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет разобраться в причинах этой трагедии <…> Нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило, а для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями», — сказал Путин.
Президент также поручил правительству и региональным властям помочь пострадавшим и семьям погибших. Путин выразил соболезнования семьям погибших горняков и спасателей и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Вчера на шахте «Листвяжная» произошло задымление, обстоятельства случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвинение предъявлено пяти фигурантам дела: директору шахты, его первому заместителю, начальнику участка и двум инспекторам, которые выдали акты о проверке штрека, фактически его не осмотрев.
В результате аварии погиб 51 человек, включая несколько спасателей. 239 человек вышли на поверхность из шахты, более 60 обратились за медицинской помощью. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур по погибшим.