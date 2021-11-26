Путин поручил Генпрокуратуре и СК выяснить причины аварии в шахте «Листвяжная»

«Конечно, поручение имеют и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет разобраться в причинах этой трагедии <…> Нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило, а для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями», — сказал Путин.