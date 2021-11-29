Газета
Общество

ВОЗ сообщила о риске заражения штаммом «омикрон» для переболевших COVID-19

Ведомости

У переболевших COVID-19 может увеличиться риск повторного заражения штаммом коронавируса «омикрон» по сравнению с другими вариантами вируса, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на предварительные данные. 

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что может быть повышен риск повторного заражения омикроном (т. е. люди, у которых ранее был COVID-19, могут легче заразиться омикроном) по сравнению с другими вариантами, вызывающими беспокойство, но информация ограничена. Более подробная информация об этом станет доступна в ближайшие дни и недели», — сообщили в ВОЗ.

В организации добавили, что ВОЗ работает с техническими партнерами, чтобы выявить эффективность существующих вакцин при штамме «омикрон». Вакцины все еще защищают от тяжелого течения заболевания и смерти и от доминирующего штамма «дельта». ПЦР-тесты также способны выявлять заражение штаммом «омикрон». По данным ВОЗ, эффективными в лечении тяжелого течения COVID-19 остаются кортикостероиды и блокаторы рецепторов IL6; другие варианты лечения будут оценены, чтобы убедиться в их эффективности. 

Южноафриканский штамм коронавируса быстро распространяется, поэтому может привести  к такому же заразному варианту, как «дельта»-штамм, и столь же опасному, как Эбола. Такие опасения в интервью WAZ ранее высказал глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.

О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября. По данным Роспотребнадзора, в России штамм «омикрон» пока не выявлен.

Ранее по теме: Что известно о штамме коронавируса омикрон

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных