ВОЗ сообщила о риске заражения штаммом «омикрон» для переболевших COVID-19

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что может быть повышен риск повторного заражения омикроном (т. е. люди, у которых ранее был COVID-19, могут легче заразиться омикроном) по сравнению с другими вариантами, вызывающими беспокойство, но информация ограничена. Более подробная информация об этом станет доступна в ближайшие дни и недели», — сообщили в ВОЗ.