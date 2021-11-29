ВОЗ сообщила о риске заражения штаммом «омикрон» для переболевших COVID-19
У переболевших COVID-19 может увеличиться риск повторного заражения штаммом коронавируса «омикрон» по сравнению с другими вариантами вируса, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на предварительные данные.
«Предварительные данные свидетельствуют о том, что может быть повышен риск повторного заражения омикроном (т. е. люди, у которых ранее был COVID-19, могут легче заразиться омикроном) по сравнению с другими вариантами, вызывающими беспокойство, но информация ограничена. Более подробная информация об этом станет доступна в ближайшие дни и недели», — сообщили в ВОЗ.
В организации добавили, что ВОЗ работает с техническими партнерами, чтобы выявить эффективность существующих вакцин при штамме «омикрон». Вакцины все еще защищают от тяжелого течения заболевания и смерти и от доминирующего штамма «дельта». ПЦР-тесты также способны выявлять заражение штаммом «омикрон». По данным ВОЗ, эффективными в лечении тяжелого течения COVID-19 остаются кортикостероиды и блокаторы рецепторов IL6; другие варианты лечения будут оценены, чтобы убедиться в их эффективности.
Южноафриканский штамм коронавируса быстро распространяется, поэтому может привести к такому же заразному варианту, как «дельта»-штамм, и столь же опасному, как Эбола. Такие опасения в интервью WAZ ранее высказал глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.
О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября. По данным Роспотребнадзора, в России штамм «омикрон» пока не выявлен.