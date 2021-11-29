Россияне назвали размер прибавки к зарплате во время пандемии
По данным аналитиков, 15% получили прибавку к зарплате в 10%. Еще 10% опрошенных получили дополнительно 5% к зарплате, 7% россиян повысили доход на 30% и более. 27% не называли конкретного размера прибавки. Опрошенные, которые не назвали руководству определенной суммы, получили прибавку в 10%.
За период пандемии чаще всего просили повысить зарплату мужчины — 43% против 35% женщин. Чаще всего прибавку просили респонденты с высокой зарплатой: 47% опрошенных с доходом более 80 000 руб. против 26% опрошенных с зарплатой менее 30 000.
Ранее «Работа.ру» сообщила, что 29% россиян надеются получить премию перед Новым годом. Аналитики рассказали, что более половины опрошенных, которые рассчитывают на новогоднюю премию, ожидают дополнительно до 10% зарплаты. 12% респондентов хотели бы получить премию в размере 30-50% от зарплаты, 3% опрошенных — 50-70% дохода, 5% — более 70% от зарплаты. 12% россиян хотели бы получить перед Новым годом дополнительно 100% от зарплаты.