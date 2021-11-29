Газета
Общество

Россияне назвали размер прибавки к зарплате во время пандемии

Ведомости

39% россиян просили руководство повысить им зарплату за последние полтора года, из них получили прибавку 45%, чаще всего доход повышали на 10%, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 2500 респондентов старше 18 лет из всех округов России.

По данным аналитиков, 15% получили прибавку к зарплате в 10%. Еще 10% опрошенных получили дополнительно 5% к зарплате, 7% россиян повысили доход на 30% и более. 27% не называли конкретного размера прибавки. Опрошенные, которые не назвали руководству определенной суммы, получили прибавку в 10%.

За период пандемии чаще всего просили повысить зарплату мужчины — 43% против 35% женщин. Чаще всего прибавку просили респонденты с высокой зарплатой: 47% опрошенных с доходом более 80 000 руб. против 26% опрошенных с зарплатой менее 30 000. 

Ранее «Работа.ру» сообщила, что 29% россиян надеются получить премию перед Новым годом. Аналитики рассказали, что более половины опрошенных, которые рассчитывают на новогоднюю премию, ожидают дополнительно до 10% зарплаты. 12% респондентов хотели бы получить премию в размере 30-50% от зарплаты, 3% опрошенных — 50-70% дохода, 5% — более 70% от зарплаты. 12% россиян хотели бы получить перед Новым годом дополнительно 100% от зарплаты. 

Ранее по теме: Около трети россиян рассчитывают на новогоднюю премию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных