Россияне назвали размер прибавки к зарплате во время пандемии

Ранее «Работа.ру» сообщила, что 29% россиян надеются получить премию перед Новым годом. Аналитики рассказали, что более половины опрошенных, которые рассчитывают на новогоднюю премию, ожидают дополнительно до 10% зарплаты. 12% респондентов хотели бы получить премию в размере 30-50% от зарплаты, 3% опрошенных — 50-70% дохода, 5% — более 70% от зарплаты. 12% россиян хотели бы получить перед Новым годом дополнительно 100% от зарплаты.