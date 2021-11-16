Около трети россиян рассчитывают на новогоднюю премию

34% опрошенных сообщили, что потратили бы премию на подарки близким, 29% отложили бы деньги, 16% потратили бы на здоровье, 13% — на праздничный стол. Менее 10% россиян хотели бы потратить премию на подарок себе, обучение, отдых и развлечения, путешествие в Новый год и благотворительность. В 2020 г. премию перед Новым годом получили 23% респондентов, а остались довольны ее размером 60% опрошенных.