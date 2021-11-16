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Около трети россиян рассчитывают на новогоднюю премию

Ведомости

29% россиян надеются получить премию перед Новым годом, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру». В опросе приняли участие более 5000 респондентов старше 18 лет.

Аналитики рассказали, что более половины опрошенных, которые рассчитывают на новогоднюю премию, ожидают дополнительно до 10% зарплаты. 12% респондентов хотели бы получить премию в размере 30-50% от зарплаты, 3% опрошенных — 50-70% дохода, 5% — более 70% от зарплаты. 12% россиян хотели бы получить перед Новым годом дополнительно 100% от зарплаты. 

34% опрошенных сообщили, что потратили бы премию на подарки близким, 29% отложили бы деньги, 16% потратили бы на здоровье, 13% — на праздничный стол. Менее 10% россиян хотели бы потратить премию на подарок себе, обучение, отдых и развлечения, путешествие в Новый год и благотворительность. В 2020 г. премию перед Новым годом получили 23% респондентов, а остались довольны ее размером 60% опрошенных. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных