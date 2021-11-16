Около трети россиян рассчитывают на новогоднюю премию
Аналитики рассказали, что более половины опрошенных, которые рассчитывают на новогоднюю премию, ожидают дополнительно до 10% зарплаты. 12% респондентов хотели бы получить премию в размере 30-50% от зарплаты, 3% опрошенных — 50-70% дохода, 5% — более 70% от зарплаты. 12% россиян хотели бы получить перед Новым годом дополнительно 100% от зарплаты.
34% опрошенных сообщили, что потратили бы премию на подарки близким, 29% отложили бы деньги, 16% потратили бы на здоровье, 13% — на праздничный стол. Менее 10% россиян хотели бы потратить премию на подарок себе, обучение, отдых и развлечения, путешествие в Новый год и благотворительность. В 2020 г. премию перед Новым годом получили 23% респондентов, а остались довольны ее размером 60% опрошенных.