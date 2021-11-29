ВОЗ заявила о возможном влиянии штамма «омикрон» на ситуацию с пандемией

Специалисты отметили, что пока неизвестно, насколько новый штамм более заразен, может ли он уклоняться от существующего иммунитета, насколько тяжелое течение болезни он вызывает и как реагирует на существующее лечение. «В зависимости от этих характеристик, если произойдет еще один крупный всплеск COVID-19, вызванный «омикроном», последствия могут быть серьезными», — отметили в ВОЗ.