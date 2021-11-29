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ВОЗ заявила о возможном влиянии штамма «омикрон» на ситуацию с пандемией

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Новый штамм коронавируса «омикрон» имеет множество мутаций в S-белке, что потенциально может повлиять на траекторию пандемии коронавируса, говорится в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Омикрон обладает беспрецедентным количеством спайковых мутаций, некоторые из которых вызывают озабоченность в связи с их потенциальным воздействием на траекторию пандемии. Предварительные данные свидетельствуют о том, что при этом варианте может быть повышен риск повторного заражения по сравнению с другими вариантами, вызывающими беспокойство», — говорится в документе.

Специалисты отметили, что пока неизвестно, насколько новый штамм более заразен, может ли он уклоняться от существующего иммунитета, насколько тяжелое течение болезни он вызывает и как реагирует на существующее лечение. «В зависимости от этих характеристик, если произойдет еще один крупный всплеск COVID-19, вызванный «омикроном», последствия могут быть серьезными», — отметили в ВОЗ. 

Рост числа случаев заражения, независимо от изменения степени тяжести болезни, может создать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения и привести к росту заболеваемости и смертности. Также в организации отметили, что появление нового штамма значительно повлияет на уязвимые группы населения, особенно в странах с низким охватом вакцинацией от коронавируса. 

О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября. По данным Роспотребнадзора, в России штамм «омикрон» пока не выявлен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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