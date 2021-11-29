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В России за сутки выявили 33 860 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России выявили 33 860 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 34 000 третий день подряд. Также за сутки было зарегистрировано 1209 случаев смерти от COVID-19 — минимум с 9 ноября.

За период пандемии в России зарегистрировали 9 604 233 случая заражения коронавирусом. 8 295 811 пациентов выздоровели от вируса, 273 964 — скончались.

В Москве за сутки выявили 3434 случая заражения — показатель пятый день подряд превышает 3000. За сутки 747 пациентов госпитализировали с COVID-19, 601 человек находится на ИВЛ. 

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Московской области — 2236 случаев, Санкт-Петербурге — 2181, Самарской области — 941, Воронежской области — 751, Нижегородской области — 717 случаев. 

По данным оперштаба на 26 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%. Прививку первым компонентом вакцины сделали 69,5 млн россиян, полностью вакцинировались 60,8 млн человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных