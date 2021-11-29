В России за сутки выявили 33 860 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 33 860 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 34 000 третий день подряд. Также за сутки было зарегистрировано 1209 случаев смерти от COVID-19 — минимум с 9 ноября.