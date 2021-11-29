В России за сутки выявили 33 860 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 33 860 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 34 000 третий день подряд. Также за сутки было зарегистрировано 1209 случаев смерти от COVID-19 — минимум с 9 ноября.
За период пандемии в России зарегистрировали 9 604 233 случая заражения коронавирусом. 8 295 811 пациентов выздоровели от вируса, 273 964 — скончались.
В Москве за сутки выявили 3434 случая заражения — показатель пятый день подряд превышает 3000. За сутки 747 пациентов госпитализировали с COVID-19, 601 человек находится на ИВЛ.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Московской области — 2236 случаев, Санкт-Петербурге — 2181, Самарской области — 941, Воронежской области — 751, Нижегородской области — 717 случаев.
По данным оперштаба на 26 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%. Прививку первым компонентом вакцины сделали 69,5 млн россиян, полностью вакцинировались 60,8 млн человек.