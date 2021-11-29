Песков оценил возможность введения новых ограничений из-за штамма «омикрон»
Дальнейшие действия России в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о заразности этого варианта вируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В данном случае сейчас весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он опасен. В данном случае эта информация анализируется в правительственном штабе. Весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию. А что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия и насколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, насколько в Кремле считают штамм «омикрон» опасным и будут ли новые ограничительные меры.
Россия с 28 ноября ограничила въезд для иностранцев, проживающих в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге или побывавших в указанных странах в течение последних 10 дней. Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 февраля 2022 г.
На новостях об обнаружении потенциально опасного нового штамма коронавируса в пятницу, 26 ноября, на финансовых рынках произошел обвал, а цены на нефть снизились до минимальных уровней за два месяца. Реакцию рынков на информацию о штамме «омикрон» в Кремле охарактеризовали как «эмоциональную».
«Мы видим, что на рынках это реакция исключительно эмоциональная. Она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет», — отметил Песков, добавив, что он считает эту реакцию кратковременной.
О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле и Португалии.