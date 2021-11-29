Песков оценил возможность введения новых ограничений из-за штамма «омикрон»

«В данном случае сейчас весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он опасен. В данном случае эта информация анализируется в правительственном штабе. Весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию. А что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия и насколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, насколько в Кремле считают штамм «омикрон» опасным и будут ли новые ограничительные меры.