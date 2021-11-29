МИД опроверг сообщение о планах оперштаба объявить о новых ограничениях

Ранее сегодня «РИА Новости» сообщило со ссылкой на Иванова, что оперштаб может объявить о новых ограничениях по коронавирусу. «Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», — сказал он.