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МИД опроверг сообщение о планах оперштаба объявить о новых ограничениях

Ведомости

Министерство иностранных дел опровергло сообщения СМИ со ссылкой на замглавы МИД Евгения Иванова, что оперштаб по борьбе с коронавирусом скоро объявит о новых ограничениях из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сообщила пресс-служба МИДа.

«Обращаем внимание на недостоверное цитирование агентствам слов заместителя министра иностранных дел Иванова о якобы "новых ограничениях", которые оперштаб введет из-за коронавируса <…> Подобных заявлений Иванов не делал», — сообщили в министерстве (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сегодня «РИА Новости» сообщило со ссылкой на Иванова, что оперштаб может объявить о новых ограничениях по коронавирусу. «Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», — сказал он.

О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле и Португалии. 

В связи с этим Россия с 28 ноября ограничила въезд для иностранцев, проживающих в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге или побывавших в указанных странах в течение последних 10 дней. Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 февраля 2022 г.

Ранее по теме: Песков оценил возможность введения новых ограничений из-за штамма «омикрон»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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