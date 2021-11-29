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В Кремле опровергли данные о переговорах по возвращению Моргенштерна в Россию

Ведомости

Сообщения СМИ о переговорах по возвращению рэпера Алишера Моргенштерна в Россию не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Это утка», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня издание znak.ru сообщило со ссылкой на источник в администрации президента, что Кремль ведет переговоры с продюсерами Моргенштерна о его возвращении в Россию.

На прошлой неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в рамках XI Московской юридической недели. В своей речи глава ведомства заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

3 июня этого года сообщалось, что Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ).

Ранее по теме: В Кремле ответили на заявление Бастрыкина о Моргенштерне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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