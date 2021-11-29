В Кремле опровергли данные о переговорах по возвращению Моргенштерна в Россию
Сообщения СМИ о переговорах по возвращению рэпера Алишера Моргенштерна в Россию не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет. Это утка», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня издание znak.ru сообщило со ссылкой на источник в администрации президента, что Кремль ведет переговоры с продюсерами Моргенштерна о его возвращении в Россию.
На прошлой неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в рамках XI Московской юридической недели. В своей речи глава ведомства заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».
3 июня этого года сообщалось, что Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ).