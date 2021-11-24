В Кремле ответили на заявление Бастрыкина о Моргенштерне

Вчера Бастрыкин выступил на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в рамках XI Московской юридической недели. В своей речи глава ведомства заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». При этом аргументов, подтверждающих данный факт, председатель СК не представил.