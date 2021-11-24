В Кремле ответили на заявление Бастрыкина о Моргенштерне
Выдвигать кому-либо подкрепленные доказательствами обвинения — это функция Следственного комитета (СК) РФ, Кремль в это не вмешивается, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами, аргументами — это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция Следственного комитета. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько адекватным в Кремле считают поведение председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Вчера Бастрыкин выступил на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в рамках XI Московской юридической недели. В своей речи глава ведомства заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». При этом аргументов, подтверждающих данный факт, председатель СК не представил.
После этого адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил «РИА Новостям», что высказывание Бастрыкина вызвало недоумение. Правозащитник сказал, что рэпер не занимается наркоторговлей и его сферой деятельности является музыка.
Ранее, 3 июня этого года, Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). По словам Жорина, претензии касались текстов треков «Розовое вино 2» и Family. 5 июля рэпер обжаловал решение суда, позже дело в отношении певца было прекращено.
9 ноября Зюзинский суд зарегистрировал иск против лейбла Rhymes Music, сообщали «РИА Новости». Как уточнили в суде, протокол составлен из-за песни Моргенштерна «Виски на завтрак», в тексте которой якобы содержится «положительная оценка наркотических средств и их употребления». Также внимание правоохранительных органов привлек трек музыканта Элджея Hello Kitty.
Кроме того, 20 октября Зюзинский суд оштрафовал на 100 000 руб. журналиста Юрия Дудя за пропаганду наркотиков в интервью. Речь шла об опубликованных на Youtube-канале «Вдудь» роликах с участием Моргенштерна и блогера Ивангая. 3 ноября журналист оспорил данное решение.