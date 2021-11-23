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Глава СК обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин во время выступления на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в рамках XI Московской юридической недели обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками. Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале юридического факультета МГУ. 

«Блогер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях», — сказал глава СК.

Ранее, 3 июня этого года, Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Адвокат музыканта Сергей Жорин рассказал тогда, что претензии касались текстов треков «Розовое вино 2» и Family. 5 июля рэпер обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено

9 ноября Зюзинский суд зарегистрировал иск против лейбла Rhymes Music, сообщали «РИА Новости». Как уточнили в суде, протокол составлен из-за песни Моргенштерна «Виски на завтрак», в тексте которой якобы содержится «положительная оценка наркотических средств и их употребления». Также внимание правоохранительных органов привлек трек музыканта Элджея Hello Kitty.

Вдобавок 20 октября Зюзинский суд оштрафовал на 100 000 руб. журналиста Юрия Дудя за пропаганду наркотиков в интервью. Речь шла об опубликованных на Youtube-канале «Вдудь» роликах с участием Моргенштерна и блогера Ивангая. 3 ноября журналист оспорил данное решение. 

Ранее по теме: Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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