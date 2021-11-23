Глава СК обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками

Ранее, 3 июня этого года, Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Адвокат музыканта Сергей Жорин рассказал тогда, что претензии касались текстов треков «Розовое вино 2» и Family. 5 июля рэпер обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено.