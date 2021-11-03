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Дудь обжаловал штраф в 100 000 рублей по делу о пропаганде наркотиков

Ведомости

Журналист Юрий Дудь обжаловал решение Зюзинского районного суда Москвы, оштрафовавшего его 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в интервью, сообщила пресс-секретарь этого суда Мария Ерохина.

«В суд поступила жалоба защиты на решение суда по делу в отношении Дудя Ю.» — сказала она агентству «РИА Новости».

20 октября Зюзинский районный суд Москвы признал Дудя виновным в пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ) в интервью и назначил ему штраф в 100 000 руб. Речь идет о роликах с участием рэпера Моргенштерна и блогера Ивангая, опубликованных на его Youtube-канале.

В конце апреля этого года директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что полиция Москвы возбудила дело в отношении Дудя после того, как волонтеры обнаружили пропаганду наркотиков в одном из его интервью. В организации заявили, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».

Суд зарегистрировал дело об административном правонарушении против Дудя 10 июня. Журналисту грозил штраф до 1,5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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