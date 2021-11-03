Дудь обжаловал штраф в 100 000 рублей по делу о пропаганде наркотиков
Журналист Юрий Дудь обжаловал решение Зюзинского районного суда Москвы, оштрафовавшего его 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в интервью, сообщила пресс-секретарь этого суда Мария Ерохина.
«В суд поступила жалоба защиты на решение суда по делу в отношении Дудя Ю.» — сказала она агентству «РИА Новости».
20 октября Зюзинский районный суд Москвы признал Дудя виновным в пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ) в интервью и назначил ему штраф в 100 000 руб. Речь идет о роликах с участием рэпера Моргенштерна и блогера Ивангая, опубликованных на его Youtube-канале.
В конце апреля этого года директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что полиция Москвы возбудила дело в отношении Дудя после того, как волонтеры обнаружили пропаганду наркотиков в одном из его интервью. В организации заявили, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».
Суд зарегистрировал дело об административном правонарушении против Дудя 10 июня. Журналисту грозил штраф до 1,5 млн руб.