Юрия Дудя оштрафовали на 100 000 рублей по делу о пропаганде наркотиков
Зюзинский суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в интервью, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением суда Дудь признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа размером 100 000 руб.», — заявили там. Как отметили в агентстве, сам журналист не пришел на заседание суда.
Суд зарегистрировал дело об административном правонарушении против Дудя по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета) 10 июня. Позже дело вернули на доработку в полицию. Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу для анализа видео журналиста. Дудю грозил штраф до 1,5 млн руб.
В конце апреля этого года директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что полиция Москвы возбудила дело в отношении Дудя после того, как волонтеры обнаружили пропаганду наркотиков в одном из его интервью. В организации заявили, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». О каком именно выпуске Дудя идет речь, не уточнялось.