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Юрия Дудя оштрафовали на 100 000 рублей по делу о пропаганде наркотиков

Ведомости

Зюзинский суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в интервью, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением суда Дудь признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа размером 100 000 руб.», — заявили там. Как отметили в агентстве, сам журналист не пришел на заседание суда. 

Суд зарегистрировал дело об административном правонарушении против Дудя по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета) 10 июня. Позже дело вернули на доработку в полицию. Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу для анализа видео журналиста. Дудю грозил штраф до 1,5 млн руб.

В конце апреля этого года директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что полиция Москвы возбудила дело в отношении Дудя после того, как волонтеры обнаружили пропаганду наркотиков в одном из его интервью. В организации заявили, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». О каком именно выпуске Дудя идет речь, не уточнялось.

Ранее по теме: Дело против Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд после доработки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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