Дело против Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд после доработки
В Зюзинский районный суд поступило административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Дата рассмотрения ещё не назначена. Дело об административном правонарушении против Дудя по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета) в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя суд зарегистрировал 10 июня. В начале июня на Дудя составили протокол по административной статье. Позже суд вернул дело на доработку в полицию. Журналисту грозит штраф до 1,5 млн руб.
В конце апреля директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ГУ МВД по Москве возбудило дело в отношении Дудя после того, как волонтеры обнаружили пропаганду наркотиков в одном из его интервью. В организации полагают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». О каком именно выпуске Дудя идет речь, не уточнялось.
Ранее Зюзинский районный суд оштрафовал рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на 100 000 руб. по делу о пропаганде наркотиков в текстах его песен.