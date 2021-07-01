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Дело против Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд после доработки

Ведомости

В Зюзинский районный суд поступило административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Дата рассмотрения ещё не назначена. Дело об административном правонарушении против Дудя по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета) в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя суд зарегистрировал 10 июня. В начале июня на Дудя составили протокол по административной статье. Позже суд вернул дело на доработку в полицию. Журналисту грозит штраф до 1,5 млн руб.

В конце апреля директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ГУ МВД по Москве возбудило дело в отношении Дудя после того, как волонтеры обнаружили пропаганду наркотиков в одном из его интервью. В организации полагают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». О каком именно выпуске Дудя идет речь, не уточнялось.

Ранее Зюзинский районный суд оштрафовал рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на 100 000 руб. по делу о пропаганде наркотиков в текстах его песен.

Ранее по теме: На Дудя завели административное дело о пропаганде наркотиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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