Дело против Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд после доработки

В конце апреля директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ГУ МВД по Москве возбудило дело в отношении Дудя после того, как волонтеры обнаружили пропаганду наркотиков в одном из его интервью. В организации полагают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». О каком именно выпуске Дудя идет речь, не уточнялось.