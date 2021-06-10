На Дудя завели административное дело о пропаганде наркотиков
Зюзинский районный суд Москвы 10 июня зарегистрировал дело об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета) в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя, свидетельствуют данные картотеки Мосгорсуда.
Дата первого заседания пока не была назначена. По этой статье ему может грозить наказание в виде штрафа до 1,5 млн руб.
В конце апреля директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ГУ МВД по Москве возбудило дело в отношении Дудя после того, как волонтеры обнаружили пропаганду наркотиков в одном из его интервью.
По мнению Мизулиной, «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки». Распространение информации, «которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан», по ее словам, недопустимо.
В организации полагают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». О каком именно выпуске Дудя идет речь, не уточнялось.
3 июня Зюзинский районный суд оштрафовал рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на 100 000 рублей по делу о пропаганде наркотиков в текстах его песен.