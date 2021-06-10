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На Дудя завели административное дело о пропаганде наркотиков

Ведомости

Зюзинский районный суд Москвы 10 июня зарегистрировал дело об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета) в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя, свидетельствуют данные картотеки Мосгорсуда. 

Дата первого заседания пока не была назначена. По этой статье ему может грозить наказание в виде штрафа до 1,5 млн руб.

В конце апреля директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ГУ МВД по Москве возбудило дело в отношении Дудя после того, как волонтеры обнаружили пропаганду наркотиков в одном из его интервью.

По мнению Мизулиной, «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки». Распространение информации, «которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан», по ее словам, недопустимо.

В организации полагают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». О каком именно выпуске Дудя идет речь, не уточнялось. 

3 июня Зюзинский районный суд оштрафовал рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на 100 000 рублей по делу о пропаганде наркотиков в текстах его песен. 

Ранее по теме: Мизулина сообщила о возбуждении дела после проверки интервью Дудя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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