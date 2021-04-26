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Мизулина сообщила о возбуждении дела после проверки интервью Дудя

Ведомости

ГУ МВД по городу Москве возбудило административное дело после проверки интервью журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщила ТАСС директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование», — сказала Мизулина. В отношении кого именно было возбуждено дело, она не уточнила.

5 апреля Мизулина сообщила, что «Лига безопасного интернета» обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД c просьбой проверить одно из интервью Дудя. Волонтеры якобы обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью журналиста.

По мнению Мизулиной, «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки». Распространение информации, «которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан», по ее словам, недопустимо.

В организации полагают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». О каком именно выпуске Дудя идет речь, не уточняется.

В конце марта «Лига безопасного интернета» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить российского рэпера Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей.

Ранее по теме: «Лига безопасного интернета» попросила МВД проверить интервью Дудя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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