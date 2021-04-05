«Лига безопасного интернета» попросила МВД проверить интервью Дудя
Околоправительственная организация «Лига безопасного интернета», возглавляемая Екатериной Мизулиной, обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД c просьбой проверить одно из интервью журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
«Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя. Организация просит провести проверку фактов распространения запрещенной законом информации», — говорится в сообщении.
По мнению Мизулиной, «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки». Распространение информации, «которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан», по ее словам, недопустимо.
В организации полагают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». О каком именно выпуске Дудя идет речь, не уточняется.
В конце марта «Лига безопасного интернета» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить российского рэпера Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей.