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«Лига безопасного интернета» попросила МВД проверить интервью Дудя

Ведомости

Околоправительственная организация «Лига безопасного интернета», возглавляемая Екатериной Мизулиной, обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД c просьбой проверить одно из интервью журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации. 

«Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя. Организация просит провести проверку фактов распространения запрещенной законом информации», — говорится в сообщении.

По мнению Мизулиной, «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки». Распространение информации, «которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан», по ее словам, недопустимо.

В организации полагают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». О каком именно выпуске Дудя идет речь, не уточняется.

В конце марта «Лига безопасного интернета» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить российского рэпера Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей.

Ранее по теме: Генпрокуратуру попросили проверить Моргенштерна на возможную пропаганду наркотиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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