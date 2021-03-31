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Генпрокуратуру попросили проверить Моргенштерна на возможную пропаганду наркотиков

Ведомости

Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить российского рэпера Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей, заявила директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в ходе круглого стола.

«По поводу Моргенштерна. Не озвучивали еще эту тему публично. Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы, Генеральную прокуратуру в связи с действиями данного исполнителя», — сказала Мизулина (цитата по ТАСС).

По мнению организации, рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде», в связи с чем лига призвала правоохранительные органы проверить исполнителя и в случае выявления фактов нарушения законодательства привлечь его к ответственности, рассказала она.

В конце прошлого года Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск прокуратуры, потребовавшей запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». Проводившие экспертизу трека специалисты указали на некорректность названия композиции. Позже ФАС сочла «непристойным», «унижающим женщин» и «вводящим в заблуждение» ролик Альфа-банка с участием рэпера под названием «Клип за 10 лямов» и возбудила дело о нарушении рекламного законодательства.

Ранее по теме: Моргенштерна оштрафовали на 300 тыс. рублей за плагиат

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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