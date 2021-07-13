Полиция прекратила дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков

«Как следует из постановления УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве о прекращении производства по делу об административном правонарушении, указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах. По результатам проверки соответствующим органом принято решение о прекращении производства по делу», — сказал собеседник агентства.