Полиция прекратила дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков
Полиция Москвы прекратила административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в клипах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Как следует из постановления УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве о прекращении производства по делу об административном правонарушении, указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах. По результатам проверки соответствующим органом принято решение о прекращении производства по делу», — сказал собеседник агентства.
Объектами проверки полицейских стали клипы Моргенштерна на песни Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву». Кто именно разместил видео в сети, установить не удалось, добавил источник ТАСС.
3 июня Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. по делу о пропаганде наркотиков в текстах его песен (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Адвокат музыканта Сергей Жорин рассказал тогда, что претензии полиции связаны с текстами песен «Розовое вино 2» и Family. При этом в рамках дела было проведено несколько экспертиз, результаты которых противоречат друг другу.
5 июля Моргенштерн обжаловал решение суда. Жорин уточнил, что в действиях его подзащитного «не было состава административного правонарушения».