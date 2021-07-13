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Полиция прекратила дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Ведомости

Полиция Москвы прекратила административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в клипах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Как следует из постановления УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве о прекращении производства по делу об административном правонарушении, указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах. По результатам проверки соответствующим органом принято решение о прекращении производства по делу», — сказал собеседник агентства.

Объектами проверки полицейских стали клипы Моргенштерна на песни Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву». Кто именно разместил видео в сети, установить не удалось, добавил источник ТАСС.

3 июня Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. по делу о пропаганде наркотиков в текстах его песен (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Адвокат музыканта Сергей Жорин рассказал тогда, что претензии полиции связаны с текстами песен «Розовое вино 2» и Family. При этом в рамках дела было проведено несколько экспертиз, результаты которых противоречат друг другу.

5 июля Моргенштерн обжаловал решение суда. Жорин уточнил, что в действиях его подзащитного «не было состава административного правонарушения».

Ранее по теме: Моргенштерн подал жалобу на решение суда о штрафе за пропаганду наркотиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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