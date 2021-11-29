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Общество

Google оштрафован в России еще на 3 млн рублей

Ведомости

Мировой суд участка № 422 Таганского района Москвы назначил Google еще два штрафа за отказ удалить противоправный контент, сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о двух административных протоколах, составленных по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»). По одному из них назначен штраф в размере 1 млн руб., по второму — 2 млн руб. Таким образом, общая сумма штрафов, выписанных американской корпорации за неудаление контента, достигла уже 44 млн руб.

С 1 февраля 2021 г. соцсети, мессенджеры и провайдеры хостинга обязаны удалять в России информацию, которая считается противоправной в соответствии с национальным законодательством. К таковой относятся призывы к участию в несогласованных акциях протеста, детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино и т. д.

С начала года Google, Meta (ранее Facebook), Telegram, TikTok, Twitter, «Одноклассники» и VK неоднократно привлекались Роскомнадзором к административной ответственности за нарушение законодательства. Общая сумма штрафов этих платформ превысила 200 млн руб. В конце октября глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Google не удалил более 2600 материалов с запрещенной информацией, из них 2500 приходятся на принадлежащий компании видеосервис Youtube. При этом на момент проведения прошлой встречи с руководством компании в апреле общее количество такого контента превышало 5700 материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных