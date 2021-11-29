Google оштрафован в России еще на 3 млн рублей

С начала года Google, Meta (ранее Facebook), Telegram, TikTok, Twitter, «Одноклассники» и VK неоднократно привлекались Роскомнадзором к административной ответственности за нарушение законодательства. Общая сумма штрафов этих платформ превысила 200 млн руб. В конце октября глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Google не удалил более 2600 материалов с запрещенной информацией, из них 2500 приходятся на принадлежащий компании видеосервис Youtube. При этом на момент проведения прошлой встречи с руководством компании в апреле общее количество такого контента превышало 5700 материалов.