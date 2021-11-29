Кабмин выделил 76,8 млн рублей на выплаты семьям погибших и пострадавших в «Листвяжной»
Правительство выделило 76,8 млн руб. на выплаты семьям погибших и пострадавших в результате аварии на угольной шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
«Федеральный центр направит 76,8 млн руб. на выплату единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших в аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области», — говорится в сообщении.
Согласно распоряжению, семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн руб., пострадавшие в аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, – по 400 000 руб. В случае легких травм выплаты составят 200 000 руб. Мишустин поручил незамедлительно довести выделенные средства до людей, отмечается в сообщении кабмина.
Компания — владелец шахты выплатила порядка 100 млн руб. компенсаций, сообщал ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
5 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-Уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана. На момент происшествия под землей находились 285 человек, 239 из них подняли на поверхность. За оставшимися отправился отряд горноспасателей МЧС из шести человек, но позже связь с ним была потеряна. Все спасатели были объявлены погибшими, но спустя сутки один из них был найден живым и поднят на поверхность. По последним данным, погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей. Поисковые работы продолжаются.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Арестованы пять человек — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок.
По словам Цивилева, грубых нарушений, которые позволили бы закрыть шахты, в Кузбассе не обнаружено. «Сейчас на территории Кузбасса все шахты работают. Комиссия все шахты и разрезы, не только угольные, все горные работы проверит. По результатам будет заключение. [Cейчас] никаких грубых нарушений, которые бы позволили бы вообще закрыть шахты, у нас нет», — сказал губернатор.