Байден назвал новый штамм коронавируса «поводом для тревоги»

«Сегодня у нас больше инструментов для борьбы с вариантом, чем когда-либо прежде, от вакцин до бустерных уколов, до вакцин для детей», — сказал Байден. По его словам, новый штамм коронавируса является «поводом для тревоги, но не поводом для паники».