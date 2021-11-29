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Байден назвал новый штамм коронавируса «поводом для тревоги»

Ведомости

Президент США Джо Байден прокомментировал появление нового варианта коронавируса «омикрон», «назвав его поводом для тревоги». Слова американского лидера передает The Guardian.

«Сегодня у нас больше инструментов для борьбы с вариантом, чем когда-либо прежде, от вакцин до бустерных уколов, до вакцин для детей», — сказал Байден. По его словам, новый штамм коронавируса является «поводом для тревоги, но не поводом для паники».

Лучшей защитой от нового штамма вируса является вакцинация, в том числе бустерный укол препарата, добавил глава Белого дома.

«В случае, если, надеюсь это маловероятно, что для реагирования на этот новый вариант потребуются обновленные прививки, мы ускорим их разработку и развертывание с помощью каждого доступного инструмента», — добавил Байден.

О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле, Португалии и ряде других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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