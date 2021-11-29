Байден назвал новый штамм коронавируса «поводом для тревоги»
Президент США Джо Байден прокомментировал появление нового варианта коронавируса «омикрон», «назвав его поводом для тревоги». Слова американского лидера передает The Guardian.
«Сегодня у нас больше инструментов для борьбы с вариантом, чем когда-либо прежде, от вакцин до бустерных уколов, до вакцин для детей», — сказал Байден. По его словам, новый штамм коронавируса является «поводом для тревоги, но не поводом для паники».
Лучшей защитой от нового штамма вируса является вакцинация, в том числе бустерный укол препарата, добавил глава Белого дома.
«В случае, если, надеюсь это маловероятно, что для реагирования на этот новый вариант потребуются обновленные прививки, мы ускорим их разработку и развертывание с помощью каждого доступного инструмента», — добавил Байден.
О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле, Португалии и ряде других стран.