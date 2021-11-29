ФМБА назвало сроки разработки теста на новый штамм коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готово в течение нескольких дней разработать тест-систему для выявления нового штамма коронавируса «омикрон», сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот "омикрон", потому что проектирование занимает 3-4 дня, 5 дней на создание самой тест-системы», — сказала Скворцова в эфире канала «Россия 24».
После этого тест-систему, по словам Скворцовой, необходимо проверить. Для этого нужна работа с самими инфицированными. Глава ФМБА добавила, что новый штамм «омикрон» фактически суммировал те мутации, которые были у коронавируса до этого.
О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле, Португалии и ряде других стран.