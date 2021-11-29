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ФМБА назвало сроки разработки теста на новый штамм коронавируса

Ведомости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готово в течение нескольких дней разработать тест-систему для выявления нового штамма коронавируса «омикрон», сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот "омикрон", потому что проектирование занимает 3-4 дня, 5 дней на создание самой тест-системы», — сказала Скворцова в эфире канала «Россия 24».

После этого тест-систему, по словам Скворцовой, необходимо проверить. Для этого нужна работа с самими инфицированными. Глава ФМБА добавила, что новый штамм «омикрон» фактически суммировал те мутации, которые были у коронавируса до этого.

О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле, Португалии и ряде других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных