В Кремле адресовали вопрос по ограничениям из-за «омикрон»-штамма в оперштаб
Введение дополнительных ограничений из-за нового «омикрон»-штамма коронавируса зависит от решения оперштаба правительства, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это зависит от рекомендации правительственного штаба, именно там формулируются основные подходы», — сказал он.
Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИДа Евгения Иванова сообщило, что оперштаб может объявить о новых ограничениях по коронавирусу. «Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», — сказал дипломат.
Позже МИД опроверг эти сообщения. «Обращаем внимание на недостоверное цитирование агентствам слов заместителя министра иностранных дел Иванова о якобы "новых ограничениях", которые оперштаб введет из-за коронавируса <…> Подобных заявлений Иванов не делал», — сообщили в министерстве.
О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле, Португалии и ряде других стран.