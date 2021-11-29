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В Кремле адресовали вопрос по ограничениям из-за «омикрон»-штамма в оперштаб

Ведомости

Введение дополнительных ограничений из-за нового «омикрон»-штамма коронавируса зависит от решения оперштаба правительства, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Это зависит от рекомендации правительственного штаба, именно там формулируются основные подходы», — сказал он.

Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИДа Евгения Иванова сообщило, что оперштаб может объявить о новых ограничениях по коронавирусу. «Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», — сказал дипломат.

Позже МИД опроверг эти сообщения. «Обращаем внимание на недостоверное цитирование агентствам слов заместителя министра иностранных дел Иванова о якобы "новых ограничениях", которые оперштаб введет из-за коронавируса <…> Подобных заявлений Иванов не делал», — сообщили в министерстве. 

О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле, Португалии и ряде других стран.

Ранее по теме: МИД опроверг сообщение о планах оперштаба объявить о новых ограничениях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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