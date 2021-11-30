Попова заявила об отсутствии штамма «омикрон» в России
Новый штамм коронавируса «омикрон» в настоящий момент в России не обнаружен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
«На сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет. Мы усилили контроль и постоянно мониторим ситуацию в мире», — сказала она.
По словам Поповой, первый случай заражения «омикроном» был обнаружен в Южной Африке 9-11 ноября этого года. В настоящий момент в международной базе данных GISAID находятся 182 образца вируса. Около 80% — из ЮАР и Ботсваны.
Попова отметила, один из первых людей с выявленным в Гонконге «омикроном» заразился в аэропорту Южной Африки, что говорит о высоком уровне распространения и трансмиссивности данного варианта инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, заявила глава Роспотребнадзора.
«Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения», — резюмировала она.
Попова добавила, что все существующие вакцины от коронавируса «в той или иной степени» защищают человека от заболевания COVID-19 после контакта с «омикроном». Она напомнила о необходимости прививок, ревакцинации, сокращения личных контактов и ношения масок.