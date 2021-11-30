Газета
Общество

Попова заявила об отсутствии штамма «омикрон» в России

Ведомости

Новый штамм коронавируса «омикрон» в настоящий момент в России не обнаружен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

«На сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет. Мы усилили контроль и постоянно мониторим ситуацию в мире», — сказала она.

По словам Поповой, первый случай заражения «омикроном» был обнаружен в Южной Африке 9-11 ноября этого года. В настоящий момент в международной базе данных GISAID находятся 182 образца вируса. Около 80% — из ЮАР и Ботсваны.

Попова отметила, один из первых людей с выявленным в Гонконге «омикроном» заразился в аэропорту Южной Африки, что говорит о высоком уровне распространения и трансмиссивности данного варианта инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, заявила глава Роспотребнадзора.

«Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения», — резюмировала она.

Попова добавила, что все существующие вакцины от коронавируса «в той или иной степени» защищают человека от заболевания COVID-19 после контакта с «омикроном». Она напомнила о необходимости прививок, ревакцинации, сокращения личных контактов и ношения масок. 

Ранее по теме: В России введут двухнедельный карантин для прибывающих из стран со штаммом «омикрон»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных