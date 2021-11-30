Попова заявила об отсутствии штамма «омикрон» в России

Попова отметила, один из первых людей с выявленным в Гонконге «омикроном» заразился в аэропорту Южной Африки, что говорит о высоком уровне распространения и трансмиссивности данного варианта инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, заявила глава Роспотребнадзора.