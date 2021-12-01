В центре Гамалеи предложили ставить три дозы вакцины при ослабленном иммунитете
Людям с ослабленным иммунитетом может понадобиться дополнительная доза вакцины от COVID-19 помимо двух стандартных, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин. По мнению ученого, это поможет частично предотвратить развитие мутаций коронавируса.
«Есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза. И мы сейчас эту схему продвигаем, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции (вируса)», — сказал Гущин на форуме «Здравоохранение в России — 2021» (цитата по ТАСС). По его словам, вакцина «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи работает в разных группах ВИЧ-инфицированных, которые отличаются по степени сохранности иммунной системы.
Центр им. Гамалеи уже начал адаптировать препараты «Спутник V» и «Спутник Лайк» к новому штамму коронавируса «омикрон» согласно протоколу. Несмотря на это, в центре считают, что текущие версии вакцин способны нейтрализовать этот вариант. Новый штамм, обнаруженный в ноябре в Южной Африке, отличается большим количеством мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предполагается, что это может сделать «омикрон» более заразным или более устойчивым к действию вакцин. Некоторые ученые высказывали предположения, что такое количество мутаций (более шестидесяти, 32 из них — в S-белке) развил вирус, который мог долго находиться в теле человека с иммунодефицитом.