Газета
Общество

В центре Гамалеи предложили ставить три дозы вакцины при ослабленном иммунитете

Ведомости

Людям с ослабленным иммунитетом может понадобиться дополнительная доза вакцины от COVID-19 помимо двух стандартных, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин. По мнению ученого, это поможет частично предотвратить развитие мутаций коронавируса.

«Есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза. И мы сейчас эту схему продвигаем, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции (вируса)», — сказал Гущин на форуме «Здравоохранение в России — 2021» (цитата по ТАСС). По его словам, вакцина «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи работает в разных группах ВИЧ-инфицированных, которые отличаются по степени сохранности иммунной системы.

Центр им. Гамалеи уже начал адаптировать препараты «Спутник V» и «Спутник Лайк» к новому штамму коронавируса «омикрон» согласно протоколу. Несмотря на это, в центре считают, что текущие версии вакцин способны нейтрализовать этот вариант. Новый штамм, обнаруженный в ноябре в Южной Африке, отличается большим количеством мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предполагается, что это может сделать «омикрон» более заразным или более устойчивым к действию вакцин. Некоторые ученые высказывали предположения, что такое количество мутаций (более шестидесяти, 32 из них — в S-белке) развил вирус, который мог долго находиться в теле человека с иммунодефицитом.

Ранее по теме: Врач из ЮАР рассказал о симптомах штамма омикрон

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных