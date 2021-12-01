Ученые обнаружили антитело для создания универсальной вакцины от COVID-19
Ученые из Китая обнаружили моноклональное антитело 35B5, которое способно нейтрализовать любой вариант SARS-CoV-2 и может быть использовано для создания универсальной вакцины от COVID-19. Препринт своего исследования они опубликовали в архиве bioRxiv.
В статье отмечается, что сейчас наиболее перспективным направлением в борьбе с коронавирусом является использование нейтрализующих моноклональных антител (mAb), нацеленных на рецептор-связывающий домен (RBD). Последний отвечает за соединение коронавируса с рецептором ACE2, находящимся на мембране клеток человека. Через него вирус проникает в клетку, где впоследствии размножается и вызывает COVID-19.
Некоторые новые штаммы SARS-CoV-2 значительно снизили эффективность большинства моноклональных антител и вакцин, одобренных для применения, сказано в статье. Однако 35B5 эффективно нейтрализует как изначальный вариант SARS-CoV-2, так и его вариации, утверждают ученые.
35B5 нацеливается на уникальный эпитоп коронавируса — часть макромолекулы антигена, который распознается иммунной системой, в частности, антителами. Этот эпитоп не подвержен мутациям и остается неизменным у всех штаммов SARS-CoV-2, говорится в статье.
В первой декаде ноября в Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон», который, по данным Всемирной организации здравоохранения, несет в себе 32 мутации — больше всех ранее известных вариантов коронавируса. Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эти изменения повышают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности. В то же время глава ведомства отметила, что существующие вакцины «в той или иной степени» защищают человека от заболевания COVID-19 после контакта с «омикроном».