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Ученые обнаружили антитело для создания универсальной вакцины от COVID-19

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Ученые из Китая обнаружили моноклональное антитело 35B5, которое способно нейтрализовать любой вариант SARS-CoV-2 и может быть использовано для создания универсальной вакцины от COVID-19. Препринт своего исследования они опубликовали в архиве bioRxiv. 

В статье отмечается, что сейчас наиболее перспективным направлением в борьбе с коронавирусом является использование нейтрализующих моноклональных антител (mAb), нацеленных на рецептор-связывающий домен (RBD). Последний отвечает за соединение коронавируса с рецептором ACE2, находящимся на мембране клеток человека. Через него вирус проникает в клетку, где впоследствии размножается и вызывает COVID-19. 

Некоторые новые штаммы SARS-CoV-2 значительно снизили эффективность большинства моноклональных антител и вакцин, одобренных для применения, сказано в статье. Однако 35B5 эффективно нейтрализует как изначальный вариант SARS-CoV-2, так и его вариации, утверждают ученые. 

35B5 нацеливается на уникальный эпитоп коронавируса — часть макромолекулы антигена, который распознается иммунной системой, в частности, антителами. Этот эпитоп не подвержен мутациям и остается неизменным у всех штаммов SARS-CoV-2, говорится в статье. 

В первой декаде ноября в Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон», который, по данным Всемирной организации здравоохранения, несет в себе 32 мутации — больше всех ранее известных вариантов коронавируса. Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эти изменения повышают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности. В то же время глава ведомства отметила, что существующие вакцины «в той или иной степени» защищают человека от заболевания COVID-19 после контакта с «омикроном».  

Ранее по теме: Попова заявила об отсутствии штамма «омикрон» в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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