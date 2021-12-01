В ОНК сообщили об ухудшении состояния здоровья арестованного ректора «Шанинки»

«Зуев не теряет присутствия духа, он улыбается, но у него тряслись руки, когда он с нами общался. Его артериальное давление поднималось до отметок 195. Также он нуждается в срочной операции на ноге», — сказал он, добавив, что ученый ходит с тростью (цитата по ТАСС).