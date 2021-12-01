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В ОНК сообщили об ухудшении состояния здоровья арестованного ректора «Шанинки»

Ведомости

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев, арестованный по подозрению в крупном мошенничестве, нуждается в срочной операции на ногу, сообщил член московской Общественно наблюдательной комиссии (ОНК), глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи.

«Зуев не теряет присутствия духа, он улыбается, но у него тряслись руки, когда он с нами общался. Его артериальное давление поднималось до отметок 195. Также он нуждается в срочной операции на ноге», — сказал он, добавив, что ученый ходит с тростью (цитата по ТАСС).

Зуев заявил Хуруджи, что врачи в СИЗО делают все возможное, чтобы помочь. Член ОНК указал на необходимость допуска к ученому профильных медицинских специалистов, которые могут объективно оценить состояние арестованного. 

Зуева арестовали спустя некоторое время после проведения операции на сердце. У него имеются проблемы с сосудами, гипертония и атеросклероз, отмечает ТАСС.

19 октября следствие предъявило Зуеву обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). 13 октября Тверской районный суд отправил его под домашний арест до 7 декабря 2021 г. Тогда Зуев имел статус подозреваемого в хищении более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Его задержали по делу экс-заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, рассказали в МВД. В результате вузу был причинен ущерб на сумму более 20 млн руб. Аналогичные обвинения предъявили Раковой и Заку.

Уголовное дело против Раковой возбудили в конце октября. Ее обвиняют также в хищении более 50 млн руб., принадлежащих «Фонду новых форм развития образования», при реализации федерального проекта «Учитель года». По этому делу проходит бывший сотрудник фонда Максим Инкин, занимавший пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения, а также гражданский супруг экс-замминистра Артур Стеценко. Все содержатся под стражей, никто из них вину не признает.

Ранее по теме: Ректору «Шанинки» Зуеву предъявили обвинение по делу о мошенничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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