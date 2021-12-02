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Большинство российских врачей не уверены в скором конце пандемии

Ведомости

Большинство российских врачей уверены, что говорить о скорой победе над пандемией COVID-19 пока преждевременно, передает РБК со ссылкой на опрос, проведенный компаниями «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах» и платформой для врачей «Доктор на работе».

Как выяснилось, 42% врачей считают, что количество новых заражений COVID-19 вырастет незначительно. Еще 29% ожидают существенного роста числа новых диагнозов, и лишь 11% убеждены в том, что ближайшие месяцы тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжится. Каждый пятый врач (19%) затруднился дать свой прогноз.

Подавляющее число врачей считают, что борьбе с коронавирусной инфекцией мешает поведение части россиян. Так, среди причин распространения вируса 84% опрошенных назвали нежелание граждан соблюдать самоизоляцию после контактов с предполагаемыми носителями инфекции, 77% — отказ многих людей носить маски, 74% — активное посещение общественных мест, 73% — нежелание части россиян вакцинироваться и 49% — отсутствие привычки мыть руки и использовать антисептики.

При этом больше половины опрошенных врачей (55%) считают, что дополнительные ограничительные меры вводить не нужно. Кроме того, 34% врачей отметили, что к ним часто или периодически обращаются пациенты с серьезными осложнениями после перенесенного заболевания. Более 63% сообщили, что распространенная причина обращений — необходимость реабилитации после заражения COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных