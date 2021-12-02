Большинство российских врачей не уверены в скором конце пандемии
Большинство российских врачей уверены, что говорить о скорой победе над пандемией COVID-19 пока преждевременно, передает РБК со ссылкой на опрос, проведенный компаниями «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах» и платформой для врачей «Доктор на работе».
Как выяснилось, 42% врачей считают, что количество новых заражений COVID-19 вырастет незначительно. Еще 29% ожидают существенного роста числа новых диагнозов, и лишь 11% убеждены в том, что ближайшие месяцы тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжится. Каждый пятый врач (19%) затруднился дать свой прогноз.
Подавляющее число врачей считают, что борьбе с коронавирусной инфекцией мешает поведение части россиян. Так, среди причин распространения вируса 84% опрошенных назвали нежелание граждан соблюдать самоизоляцию после контактов с предполагаемыми носителями инфекции, 77% — отказ многих людей носить маски, 74% — активное посещение общественных мест, 73% — нежелание части россиян вакцинироваться и 49% — отсутствие привычки мыть руки и использовать антисептики.
При этом больше половины опрошенных врачей (55%) считают, что дополнительные ограничительные меры вводить не нужно. Кроме того, 34% врачей отметили, что к ним часто или периодически обращаются пациенты с серьезными осложнениями после перенесенного заболевания. Более 63% сообщили, что распространенная причина обращений — необходимость реабилитации после заражения COVID-19.