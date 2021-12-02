Большинство российских врачей не уверены в скором конце пандемии

При этом больше половины опрошенных врачей (55%) считают, что дополнительные ограничительные меры вводить не нужно. Кроме того, 34% врачей отметили, что к ним часто или периодически обращаются пациенты с серьезными осложнениями после перенесенного заболевания. Более 63% сообщили, что распространенная причина обращений — необходимость реабилитации после заражения COVID-19.