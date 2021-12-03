Компании Meta Цукерберга грозит штраф в 10% от выручки в России

Если компании будут признаны виновными, их могут оштрафовать на сумму от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение. По данным Лиги безопасного интернета, в прошлом году выручка Meta в России составила порядка 39 млрд руб., Google — 220 млрд руб. Исходя из этих цифр, Meta могут выписать штраф на 2-4 млрд руб., Google — на 11-22 млрд руб.