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Компании Meta Цукерберга грозит штраф в 10% от выручки в России

Ведомости

Мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении корпорации Meta (ранее Facebook), по которому американскому IT-гиганту грозит штраф в размере до 10% от годовой выручки в России.

Протокол, составленный Роскомнадзором за повторное нарушение российского законодательства в части удаления запрещенных сведений (ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ), поступил в судебный участок мирового судьи №422 Таганского района, следует из данных картотеки суда. Там же зарегистрирован аналогичный протокол в отношении Google. Судебные заседания по обоим протоколам назначены на 24 декабря.

Если компании будут признаны виновными, их могут оштрафовать на сумму от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение. По данным Лиги безопасного интернета, в прошлом году выручка Meta в России составила порядка 39 млрд руб., Google — 220 млрд руб. Исходя из этих цифр, Meta могут выписать штраф на 2-4 млрд руб., Google — на 11-22 млрд руб.

Протокол против Meta был составлен Роскомнадзором еще в начале октября — по данным ведомства, речь шла о девяти публикациях в Facebook и Instagram, нарушающих российское законодательство. При этом интернет-регулятор подтвердил, что Meta выполнила его требования удалить противоправный контент, но с опозданием (уже после вызова на составление протокола).

С 11 февраля 2021 г. Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и технологических компаний — включая Meta, Google, Telegram, Twitter, TikTok, VK и «Одноклассники» — по ст. 13.41 КоАП. Последняя обязывает соцсети и провайдеров удалять по требованию властей страницы с запрещенной информацией, к которой относятся призывы к экстремизму, детская порнография, информация об употреблении наркотиков, продажа поддельных документов, реклама казино и т. д.

Ранее по теме: Google могут оштрафовать в России на 10% от выручки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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