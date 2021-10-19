Google могут оштрафовать в России на 10% от выручки

Google могут оштрафовать в России на 10% от выручкиЭксперты оценивают доходы компании более чем в 100 млрд рублей в год
Роскомнадзор вызвал представителей Google на подписание протокола о повторном неудалении запрещённой в России информации, сообщил «Ведомостям» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. За такое нарушение предусмотрен штраф на сумму до 10% выручки компании. Выручка Google в России оценивается до 220 млрд руб., таким образом, штраф может составить до 22 млрд руб.
«Представители Google вызваны 27 октября в Роскомнадзор на составление протокола за повторное неудаление запрещённой информации», — сообщил Субботин «Ведомостям». Он добавил, что после этого Роскомнадзор направит этот протокол в суд, который определит размер штрафа. «По действующему законодательству за такое нарушение предусмотрен штраф до 1/10 выручки компании», — заключил замглавы ведомства.
Компания привлекается за повторное неудаление противоправных материалов – по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ. Эта статья обязывает соцсети и провайдеров удалять по требованию властей страницы с запрещенной информацией. Это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской, и т. п.
Представитель Google не ответил на запрос «Ведомостей» о размере российской выручки и о том, как отреагирует компания на заявление Роскомнадзора. Представитель ФНС России отказался от комментариев.
По данным Лиги безопасного интернета, выручка Google в России в 2020 г. составила 220 млрд руб., включая продажу ПО и доходы от рекламы, по всем дочерним структурам Google LLC, включая ООО «Гугл рус», сообщила «Ведомостям» директор Лиги Екатерина Мизулина. Исходя из этого, штраф в отношении Google может составить порядка 22 млрд руб. В то же время источник, близкий к одному из российских ведомств, оценивает выручку Google в России скромнее, в 144 млрд руб.
Но даже такую оценку считает завышенной генеральный директор Института исследований интернета, главный аналитик РАЭК Карен Казарян. По его оценке, исходя из объема российского рынка интернет-рекламы в 253 млрд руб. в 2020 г., по данным АКАР, выручка Google в стране должна составлять порядка 130 млрд руб.
Пока взыскания с других американских соцсетей не были успешными, отмечает глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей Владимир Зыков. По его словам, скорее всего, суд вынесет решение о штрафе и представители Google будут всеми силами его оспаривать, но им вряд ли удастся добиться его отмены. В то же время очень многое в рунете так или иначе зависит от сервисов Google, отмечает эксперт.
«Вся мобильная экономика завязана на Android-market, безопасность входа на сайт от Recapcha, статистика от работы Google Analytics, двухфакторная авторизация от Google authentication и т. д. Сотни сервисов используют администраторы сайтов, в том числе банки», — пояснил эксперт.
Если же Google не заплатит штраф, ее сервисы должны начать блокировать, продолжил Зыков. «Однако эти действия можно будет сравнить с выстрелом себе даже не в ногу, а в позвоночник, в районе спинного мозга. Поэтому хочется верить, что Google станет первой, кто заплатит такую гигантскую сумму в бюджет. Штрафы это всегда лучше блокировок», — резюмировал эксперт.