Google могут оштрафовать в России на 10% от выручки

Пока взыскания с других американских соцсетей не были успешными, отмечает глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей Владимир Зыков. По его словам, скорее всего, суд вынесет решение о штрафе и представители Google будут всеми силами его оспаривать, но им вряд ли удастся добиться его отмены. В то же время очень многое в рунете так или иначе зависит от сервисов Google, отмечает эксперт.