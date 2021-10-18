Роскомнадзор сообщил о блокировке более 427 000 материалов в соцсетях
Более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г., сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале. Также было удалено 166 000 материалов о наркотиках, пропаганде самоубийства и детской порнографии — на 42% больше, чем в 2020 г.
В ведомстве отметили, что соцсети самостоятельно удалили более 45% всех материалов из этих категорий. Меньше всего такой показатель у Facebook и YouTube — 19% и 11% соответственно. Более трети запрещенной информации прислали пользователи соцсетей.
Роскомнадзор напомнил, что с 1 февраля этого года вступили в силу поправки в законодательство, которые обязывают соцсети самостоятельно выявлять и блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. Ведомство призвало соцсети к исполнению своих обязанностей и требований российских законов.
В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента. Иностранные соцсети получили штрафы на несколько десятков миллионов рублей. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство готово применить оборотные штрафы против Facebook, Google и Twitter.