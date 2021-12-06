Бастрыкин поручил проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron

При этом в той же публикации высказана благодарность Бастрыкину за то, что обратил внимание на Моргенштерна и заставил того покинуть Россию. 23 ноября глава СК сказал, что этот музыкант «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого в СМИ появилась информация, будто рэпер покинул Россию. Однако позже концертный директор артиста Владимир Шавгулидзе сказал изданию Daily Storm, что музыкант уехал ввиду запланированного в Белоруссии концерта.