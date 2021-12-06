Бастрыкин поручил проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК РФ изучить доводы, содержащиеся в обращении к нему «группы патриотов» и касающиеся творчества рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Об этом сообщается на сайте ведомства.
В обращении говорится, что в своих песнях оба музыканта пропагандируют негативное отношение к правоохранителям. Кроме того, в треках якобы «усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».
Содержание письма «патриотов» изучат в рамках доследственной проверки. В результате произошедшему дадут правовую оценку.
Письмо «патриотов» 2 декабря опубликовал в своем «Живом журнале» блогер Дмитрий Якушев. «Мне принесли письмо, написанное "группой патриотов" председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором его просят «пресечь преступную деятельность» рэперов Noize MC и Oxxxymiron. Считаю важным предать этот документ максимальной гласности», — говорилось в публикации.
В письме сказано, что «преступная деятельность» рэперов «стала национальной угрозой» большего уровня, чем «расширение НАТО». По словам автора, Noize MC в своем новом альбоме «рисует лицо» российских силовиков, называя их «шестерками, сексотами в погонах, идиотами, дураками в эполетах». В треках Oxxxymiron же «романтизируются запрещенные (экстремистские) организации», вдобавок музыкант якобы занимается «реабилитацией нацизма, ставя знак равенства между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами». Указано, что Федоров также «признал, что работает на госдеп», и «заявил, что его «альбом» приравнивается к госперевороту».
«В связи с изложенным просим Вас принять меры по пресечению преступной деятельности Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)», — говорится в обращении.
При этом в той же публикации высказана благодарность Бастрыкину за то, что обратил внимание на Моргенштерна и заставил того покинуть Россию. 23 ноября глава СК сказал, что этот музыкант «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого в СМИ появилась информация, будто рэпер покинул Россию. Однако позже концертный директор артиста Владимир Шавгулидзе сказал изданию Daily Storm, что музыкант уехал ввиду запланированного в Белоруссии концерта.
В письме «патриотов» также предлагается Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, директору ФСБ Николаю Патрушеву и директору Росгвардии Виктору Золотову раздавать людям на улице что-то, «кроме угроз и запретов», «например, апельсины».
После появления на сайте СК объявления о начале проверки Якушев написал в «Живом журнале», что «письмо патриотов» было шуткой. «Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — заявил блогер.