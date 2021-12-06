Минстрой разъяснил порядок штрафов за остекление балконов без разрешения
Граждане вправе делать ремонт внутри балконов, но, как и прежде, не могут менять их внешний вид, пояснили в пресс-службе Минстроя России.
«Парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна — все это относится к личному имуществу, содержание которого осуществляет собственник самостоятельно. Так, граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективнотью на окна и балконные двери с улучшенными такими качествами, утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление», — заявили в ведомстве.
В то же время внешний вид дома может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами, поэтому перед его изменением, в том числе проведению работ по остеклению фасадов, необходимо изучить правила благоустройства, утвержденные в регионе и городе, отметили в министерстве. За нарушение правил перепланировки и переустройства можно получить штраф.
В Минстрое подчеркнули, что подобные штрафы существовали и ранее. Таким образом в ведомстве прокомментировали новый приказ, вступающий в силу с марта 2022 г. Он заменит предыдущее поставление правительства, действовавшее с 2006 г.
«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что, согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», — заявили в ведомстве.
Накануне председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин заявил изданию «Вечерняя Москва», что в соответствии с новым приказом Минстроя граждан, которые с марта 2022 г. без согласования будут остеклять балконы или обшивать их сайдингом, могут начать штрафовать.
В самом проекте приказа говорится, что люди, пользующиеся жилым помещением по договору найма, обязаны «не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса РФ». При этом в отношении собственников недвижимости такая норма не указана.