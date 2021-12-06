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Общество

Минстрой разъяснил порядок штрафов за остекление балконов без разрешения

Ведомости

Граждане вправе делать ремонт внутри балконов, но, как и прежде, не могут менять их внешний вид, пояснили в пресс-службе Минстроя России.

«Парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна — все это относится к личному имуществу, содержание которого осуществляет собственник самостоятельно. Так, граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективнотью на окна и балконные двери с улучшенными такими качествами, утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление», — заявили в ведомстве.

В то же время внешний вид дома может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами, поэтому перед его изменением, в том числе проведению работ по остеклению фасадов, необходимо изучить правила благоустройства, утвержденные в регионе и городе, отметили в министерстве. За нарушение правил перепланировки и переустройства можно получить штраф.

В Минстрое подчеркнули, что подобные штрафы существовали и ранее. Таким образом в ведомстве прокомментировали новый приказ, вступающий в силу с марта 2022 г. Он заменит предыдущее поставление правительства, действовавшее с 2006 г. 

«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что, согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», — заявили в ведомстве. 

Накануне председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин заявил изданию «Вечерняя Москва», что в соответствии с новым приказом Минстроя граждан, которые с марта 2022 г. без согласования будут остеклять балконы или обшивать их сайдингом, могут начать штрафовать.

В самом проекте приказа говорится, что люди, пользующиеся жилым помещением по договору найма, обязаны «не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса РФ». При этом в отношении собственников недвижимости такая норма не указана. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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