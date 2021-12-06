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Общество

В США разработали препятствующую передаче коронавируса жвачку

Ведомости

Ученые из Penn’s School of Dental Medicine в сотрудничестве с Perelman School of Medicine, School of Veterinary Medicine, The Wistar Institute и Fraunhofer USA разработали жвачку, которая способна блокировать передачу коронавируса от человека к человеку, сообщается на сайте Penn Today.

«SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что, когда инфицированный человек чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может выделяться наружу и распространяться на других. Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, предоставляя нам простой способ, возможно, сократить источник передачи болезни», — заявил руководитель исследования Генри Дэниелл.

В основе технологии — мембранный белок ACE2. В организме этот рецептор является связывающим: через него вирус обычно проникает в клетку, где впоследствии размножается и вызывает болезнь. Ученые решили выделить его отдельно и использовать связывающие свойства для блокировки инфекции.

Так, они вырастили растительный ACE2 и добавили к нему другое соединение, которое помогает преодолевать барьеры слизистой оболочки и облегчает связывание вируса. Эксперименты показали, что ACE2 может нейтрализовать коронавирус в полости рта человека.

Согласно исследованию, разработанная жвачка в значительной степени помогает предотвратить проникновение вирусов или их частиц в клетки человека. Ученые также обнаружили, что она позволяет значительно снизить уровень вирусной РНК — настолько, что ее практически невозможно обнаружить.

Теперь ученые хотят получить разрешение на проведение клинических испытаний жвачки. «Мы уже используем маски и другие физические барьеры, чтобы снизить вероятность передачи инфекции. Эта жвачка может быть использована в качестве дополнительного инструмента в этой борьбе», — отметил Дэниелл.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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