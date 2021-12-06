В США разработали препятствующую передаче коронавируса жвачку

«SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что, когда инфицированный человек чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может выделяться наружу и распространяться на других. Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, предоставляя нам простой способ, возможно, сократить источник передачи болезни», — заявил руководитель исследования Генри Дэниелл.