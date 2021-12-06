В Средиземном море начались совместные учения России и Египта

Ранее Черноморский флот сообщил, что российские войска провели учения с противоракетными комплексами «Бал» и «Бастион» на берегу Черного моря на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke. Во время учений ракетные комплексы совершили марш в позиционные районы, обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли ее на сопровождение. Затем комплексы были приведены к бою. Они отработали алгоритм нанесения ракетного удара по кораблю условного противника с дальнейшей сменой стартовых позиций и повторением ударов.