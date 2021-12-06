В Средиземном море начались совместные учения России и Египта
Морская фаза совместных учений Черноморского флота России и Военно-морских сил Египта началась в Средиземном море, учения продлятся три дня, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
«Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет приступили к проведению трехдневной морской фазы совместного военно-морского учения "Мост дружбы-2021" в акватории Средиземного моря», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
С российской стороны в в учениях примут участие фрегат «Адмирал Григорович», на борту которого вертолет Ка-27ПС, патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-742, с египетской — фрегат, два корвета и судно обеспечения. В ходе учений военные окажут помощь кораблю, терпящему бедствие, отразят атаки надводных средств и проведут досмотры «подозрительных судов», рассказали в Черноморском флоте.
Ранее Черноморский флот сообщил, что российские войска провели учения с противоракетными комплексами «Бал» и «Бастион» на берегу Черного моря на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke. Во время учений ракетные комплексы совершили марш в позиционные районы, обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли ее на сопровождение. Затем комплексы были приведены к бою. Они отработали алгоритм нанесения ракетного удара по кораблю условного противника с дальнейшей сменой стартовых позиций и повторением ударов.
24 ноября Черноморский флот сообщил, что экипажи российских истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 авиационного соединения Южного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем и отработали бомбовые удары по кораблям условного противника. Также в учении приняли участие около 10 экипажей самолетов, патрульный корабль «Василий Быков» и малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск».
25 ноября командование Шестого флота ВМС США сообщило, что ракетный эсминец Arleigh Burke направляется в Черное море для работы с союзниками и партнерами НАТО. 12 ноября военные корабли ВМС США, Турции, Румынии и Украины провели учения в международных водах у румынского берега Черного моря. В них участвовали семь кораблей, в том числе ракетный эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности, и флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney.