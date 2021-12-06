В РАН заявили об отсутствии необходимости менять вакцины под «омикрон»

«Пока необходимости менять вакцину нет. Надо пользоваться теми вакцинами, которые существуют. А если будут выявлены какие-то особенности у этого штамма, то наши специалисты за пару недель подготовят вариант вакцину, которая будет более сильной. Но пока нет ничего особенного, ничего страшного и тем более вызывающего панику, нет», - заявил Стародубов.