В РАН заявили об отсутствии необходимости менять вакцины под «омикрон»
Сейчас нет необходимости модифицировать вакцины от коронавируса под штамм «омикрон», однако в случае необходимости это можно сделать за пару недель, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Российской академии наук (РАН) Владимира Стародубова.
«Пока необходимости менять вакцину нет. Надо пользоваться теми вакцинами, которые существуют. А если будут выявлены какие-то особенности у этого штамма, то наши специалисты за пару недель подготовят вариант вакцину, которая будет более сильной. Но пока нет ничего особенного, ничего страшного и тем более вызывающего панику, нет», - заявил Стародубов.
Он рассказал, что сейчас ученые изучают омикрон. По их данным, новый штамм действительно более заразен, но вызывает более легкое течение COVID-19. По мнению Стародубова, сейчас не нужно принимать особых действий в отношении предосторожности и безопасности, профилактика коронавируса и схемы лечения остаются прежними.
«Нужно понять, какой должен быть иммунитет против "омикрона". Сейчас этот вопрос находится в стадии изучения, но можно сказать, что данный штамм менее патогенен», — отметил Стародубов.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. «Омикрон» обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили два случая заражения омикроном у людей, вернувшихся из ЮАР.