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В РАН заявили об отсутствии необходимости менять вакцины под «омикрон»

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Сейчас нет необходимости модифицировать вакцины от коронавируса под штамм «омикрон», однако в случае необходимости это можно сделать за пару недель, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Российской академии наук (РАН) Владимира Стародубова. 

«Пока необходимости менять вакцину нет. Надо пользоваться теми вакцинами, которые существуют. А если будут выявлены какие-то особенности у этого штамма, то наши специалисты за пару недель подготовят вариант вакцину, которая будет более сильной. Но пока нет ничего особенного, ничего страшного и тем более вызывающего панику, нет», - заявил Стародубов. 

Он рассказал, что сейчас ученые изучают омикрон. По их данным, новый штамм действительно более заразен, но вызывает более легкое течение COVID-19. По мнению Стародубова, сейчас не нужно принимать особых действий в отношении предосторожности и безопасности, профилактика коронавируса и схемы лечения остаются прежними. 

«Нужно понять, какой должен быть иммунитет против "омикрона". Сейчас этот вопрос находится в стадии изучения, но можно сказать, что данный штамм менее патогенен», — отметил Стародубов.

Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. «Омикрон» обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили два случая заражения омикроном у людей, вернувшихся из ЮАР. 

Ранее по теме: В России выявили первые случаи штамма коронавируса омикрон

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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