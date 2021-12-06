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Разработчик вакцины Astrazeneca предупредила о риске более опасных пандемий

Ведомости

Будущие пандемии могут быть еще более смертоносными, чем пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, заявила одна из создателей вакцины Astrazeneca Сара Гилберт.

«Это был не последний раз, когда вирус угрожал нашей жизни и существованию. По правде говоря, следующий [вирус] может быть еще хуже. Он может быть более заразным или более смертельным, или и тем, и другим», — сказала профессор вакцинологии Оксфордского университета на лекции в память Ричарда Димблби.

Гилберт убеждена, что человечеству следует лучше подготовиться к следующей пандемии. «Мы не можем допустить ситуации, когда мы прошли через все это, а затем обнаружить, что огромные экономические потери, которые мы понесли, означают, что все еще нет финансирования для обеспечения готовности к пандемии», — подчеркнула она.

Гилберт на протяжении более десяти лет создает и тестирует вакцины, предназначенные для формирования Т-клеточного иммунитета, в основном с использованием антигенов малярии и гриппа. В прошлом году она также возглавила проект по разработке вакцины от коронавируса, инициированный Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией Astrazeneca. Наряду с препаратом BioNTech/Pfizer, «Оксфордская вакцина» стала одним из основных элементов британской программы вакцинации.

Комментируя ситуацию с новым штаммом коронавируса «омикрон», обнаруженным в ноябре в Южной Африке, она допустила, что антитела, индуцированные вакцинами или заражением другими штаммами вируса, могут оказаться менее эффективными для предотвращения заражения новым вариантом. «Пока мы не узнаем больше, мы должны проявлять осторожность и принимать меры, чтобы замедлить распространение этого нового варианта», — сказала Гилберт.

В воскресенье Агентство санитарной безопасности Великобритании (UKHSA) сообщило об обнаружении 86 новых случаев заражения «омикрон»-штаммом, общее число случаев достигло 246. С 30 ноября в стране снова ввели обязательное ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте.  Кроме того, все прибывающие в Великобританию должны пройти тестирование перед приездом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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