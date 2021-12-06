Разработчик вакцины Astrazeneca предупредила о риске более опасных пандемий

«Это был не последний раз, когда вирус угрожал нашей жизни и существованию. По правде говоря, следующий [вирус] может быть еще хуже. Он может быть более заразным или более смертельным, или и тем, и другим», — сказала профессор вакцинологии Оксфордского университета на лекции в память Ричарда Димблби.