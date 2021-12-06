Ученый рассказал о «виновнике» 90% случаев заражения штаммом «дельта» в России

Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. В конце июля директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в большинстве регионов России более 95% случаев заболевания COVID-19 приходятся на штамм «дельта».