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Ученый рассказал о «виновнике» 90% случаев заражения штаммом «дельта» в России

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Свыше 90% всех случаев заражения штаммом коронавируса «дельта» в России произошли от одного вируса, завезенного в страну весной 2021 г., заявил биолог, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.

«Более 90% случаев "дельты" в России — похоже, потомки одного-единственного вируса, завезенного сюда весной. Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью, почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122», — написал он на своей странице в Facebook

По словам Базыкина, другие варианты штамма «дельта» появлялись в России как до, так и после AY.122. Сейчас у ученых нет оснований полагать, что последний по своим свойствам отличается от других. 

«По-видимому, дело в эффекте основателя», — резюмировал биолог. «В марте — апреле завозы "дельты" еще были немногочисленными, и лишь одному из привезенных вариантов "повезло" сильно размножиться», — пояснил ученый. По его словам, другие варианты «дельты» не смогли распространиться сильно из-за преобладания того, что появился быстрее. 

Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. В конце июля директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в большинстве регионов России более 95% случаев заболевания COVID-19 приходятся на штамм «дельта».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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