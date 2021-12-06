Ученый рассказал о «виновнике» 90% случаев заражения штаммом «дельта» в России
Свыше 90% всех случаев заражения штаммом коронавируса «дельта» в России произошли от одного вируса, завезенного в страну весной 2021 г., заявил биолог, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.
По словам Базыкина, другие варианты штамма «дельта» появлялись в России как до, так и после AY.122. Сейчас у ученых нет оснований полагать, что последний по своим свойствам отличается от других.
«По-видимому, дело в эффекте основателя», — резюмировал биолог. «В марте — апреле завозы "дельты" еще были немногочисленными, и лишь одному из привезенных вариантов "повезло" сильно размножиться», — пояснил ученый. По его словам, другие варианты «дельты» не смогли распространиться сильно из-за преобладания того, что появился быстрее.
Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. В конце июля директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в большинстве регионов России более 95% случаев заболевания COVID-19 приходятся на штамм «дельта».