Стоящих в очереди на жилье россиян будут вносить в единый реестр

В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий в России стоят около 2,5 млн семей. Бюджетные расходы на обеспечение всех льготников жильем оцениваются примерно в 9 трлн руб. В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает создание единого реестра персонифицированного учета таких граждан. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова усомнилась в необходимости введения такой базы данных на федеральном уровне из-за того, что в каждом регионе очередь формируется по-разному, но отметила необходимость введения таких реестров в регионах.