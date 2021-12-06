Стоящих в очереди на жилье россиян будут вносить в единый реестр
Правительство РФ создаст единую базу данных граждан, стоящих в очереди на выдачу квартир, к 2023 г. Об этом заявил в ходе совещания в Совфеде замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.
«В начале 2023 г. планируется создать Единый реестр граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства, которые имеют право на господдержку и улучшение жилищных условий. Соответствующий аппаратно-программный комплекс создан», — сказал Гордеев (цитата по «Интерфаксу»). К этому времени регионам предстоит предоставить свои списки очередников, а правительству — разработать и утвердить дорожную карту мероприятий по проекту реестра.
В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий в России стоят около 2,5 млн семей. Бюджетные расходы на обеспечение всех льготников жильем оцениваются примерно в 9 трлн руб. В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает создание единого реестра персонифицированного учета таких граждан. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова усомнилась в необходимости введения такой базы данных на федеральном уровне из-за того, что в каждом регионе очередь формируется по-разному, но отметила необходимость введения таких реестров в регионах.
В Госдуме также предложили создать единый орган — оператор льготных программ, который поможет сделать процесс выдачи квартир более прозрачным и решит проблемы недостатка жилья под социальный наем. «Нужна единая категория для всех очередников. Нужен не только реестр очередников, но и реестр помещений», — сказала зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она добавила, что возможна также аренда жилья у частных собственников.
11 ноября Минстрой сообщил о начале тестирования цифровой платформы для единого реестра граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства. После завершения тестирования ведомство намерено совместно с региональными властями приступить к переносу информации обо всех предусмотренных к включению в реестр категорий граждан. Всего планируется включить данные по более чем 800 000 граждан. Банк данных, как ожидается, будет полностью сформирован в 2023 г.