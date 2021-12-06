В Кремле сравнили противников прививок с нацистами

В России за последние сутки выявлено 1184 смерти от коронавируса. Этот показатель опустился ниже 1200 случаев впервые с 8 ноября. За весь период в России скончались от вируса 282 462 человека. Также за сутки зарегистрировали 32 136 новых заболевших коронавирусом — этот показатель стал минимальным с 14 октября. За весь период в России выявили 9 833 749 случаев заражения коронавирусом, 8 530 476 пациентов вылечились от COVID-19. По данным оперштаба, первым компонентом привились 72 млн россиян, полностью вакцинировали 63,96 млн человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 53,7%.