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Общество

В Кремле сравнили противников прививок с нацистами

Ведомости

Пропаганда отказа от вакцинации напоминает планы Адольфа Гитлера по уничтожению населения СССР, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков.

«Сейчас, в пандемию коронавируса, все начинают говорить о вакцинах, появляется движение антиваксеров, а между тем Гитлер своим командующим на оккупированных территориях черным по белому писал: никаких вакцин и мыла для русских, зато алкоголя и табака сколько угодно. Это была часть его экономической стратегии по уничтожению населения Советского Союза», — сказал Новиков, выступая на всероссийском семинаре «Без срока давности».

Он добавил, что противники прививок «забрасывают тезисы», заставляющие усомниться в необходимости вакцинации, в то время как от осложнений, связанных с COVID-19, ежедневно умирает более тысячи человек. «Считается, что это все о'кей, что это просто гражданское общество, демократия, свобода выражения собственных мнений. Нет, это стратегия по уничтожению народа», — заявил представитель кремлевской администрации.

В России за последние сутки выявлено 1184 смерти от коронавируса. Этот показатель опустился ниже 1200 случаев впервые с 8 ноября. За весь период в России скончались от вируса 282 462 человека. Также за сутки зарегистрировали 32 136 новых заболевших коронавирусом — этот показатель стал минимальным с 14 октября. За весь период в России выявили 9 833 749 случаев заражения коронавирусом, 8 530 476 пациентов вылечились от COVID-19. По данным оперштаба, первым компонентом привились 72 млн россиян, полностью вакцинировали 63,96 млн человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 53,7%.

Накануне в беседе с главой Красного Креста Франческо Роккой президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти стараются бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации, путем убеждения, а не принуждения. «Здесь очень важно идти именно по пути убеждения, с тем чтобы у людей возникала внутренняя потребность [пройти] вакцинацию», — сказал президент.

Ранее по теме: Владимир Путин призвал Красный Крест помочь в продвижении «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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