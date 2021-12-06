В Кремле сравнили противников прививок с нацистами
Пропаганда отказа от вакцинации напоминает планы Адольфа Гитлера по уничтожению населения СССР, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков.
«Сейчас, в пандемию коронавируса, все начинают говорить о вакцинах, появляется движение антиваксеров, а между тем Гитлер своим командующим на оккупированных территориях черным по белому писал: никаких вакцин и мыла для русских, зато алкоголя и табака сколько угодно. Это была часть его экономической стратегии по уничтожению населения Советского Союза», — сказал Новиков, выступая на всероссийском семинаре «Без срока давности».
Он добавил, что противники прививок «забрасывают тезисы», заставляющие усомниться в необходимости вакцинации, в то время как от осложнений, связанных с COVID-19, ежедневно умирает более тысячи человек. «Считается, что это все о'кей, что это просто гражданское общество, демократия, свобода выражения собственных мнений. Нет, это стратегия по уничтожению народа», — заявил представитель кремлевской администрации.
В России за последние сутки выявлено 1184 смерти от коронавируса. Этот показатель опустился ниже 1200 случаев впервые с 8 ноября. За весь период в России скончались от вируса 282 462 человека. Также за сутки зарегистрировали 32 136 новых заболевших коронавирусом — этот показатель стал минимальным с 14 октября. За весь период в России выявили 9 833 749 случаев заражения коронавирусом, 8 530 476 пациентов вылечились от COVID-19. По данным оперштаба, первым компонентом привились 72 млн россиян, полностью вакцинировали 63,96 млн человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 53,7%.
Накануне в беседе с главой Красного Креста Франческо Роккой президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти стараются бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации, путем убеждения, а не принуждения. «Здесь очень важно идти именно по пути убеждения, с тем чтобы у людей возникала внутренняя потребность [пройти] вакцинацию», — сказал президент.