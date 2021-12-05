Владимир Путин призвал Красный Крест помочь в продвижении «Спутника V»

Рассказал Путин собеседнику и об эффекте от вакцины. Анализ информации о ней говорит о том, что она «является безусловно одной из самых эффективных и безопасных» с точки зрения защиты от ковида и отсутствия последствий ее применения. «Я не хочу говорить ничего про другие вакцины, не хочу, чтобы все выглядело так, что мы не доверяем другим нашим коллегам. Мы доверяем полностью. Хочу подтвердить, что российская вакцина «Спутник V» эффективна и безопасна», – подчеркнул Путин. Президент и сам привит этой вакциной.