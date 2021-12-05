Владимир Путин призвал Красный Крест помочь в продвижении «Спутника V»Для более широкого распространения вакцины нужен сертификат ВОЗ
Президент Владимир Путин попросил у Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) поддержки в продвижении российской вакцины «Спутник V» на международном уровне. Во время видеоконференции с главой организации Франческо Роккой 5 декабря президент сообщил, что у России в вопросе вакцинации «никаких проблем не существует, кроме одной» – отсутствия международной сертификации. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24».
По словам Путина, нужно как можно быстрее получить сертификат от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы «Спутник V» мог «более широко распространяться в мире». Уже сегодня около 200 млн человек получили прививки с помощью нашей вакцины, отметил президент, но нужно добиться, чтобы люди, которые привились «Спутником V», могли свободно передвигаться по миру и «чувствовать себя полноценными гражданами». «Вот 192 страны, члены организации федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, надеемся тоже и на вашу поддержку, с тем, чтобы обеспечивать продвижение нашей вакцины», – отметил Путин.
Про «Спутник V» говорил и сам Рокка. По его словам, «Красный Крест» надеется на сотрудничество с Россией для того, «чтобы обеспечить справедливое распределение российской вакцины», в том числе в благотворительных целях.
Рассказал Путин собеседнику и об эффекте от вакцины. Анализ информации о ней говорит о том, что она «является безусловно одной из самых эффективных и безопасных» с точки зрения защиты от ковида и отсутствия последствий ее применения. «Я не хочу говорить ничего про другие вакцины, не хочу, чтобы все выглядело так, что мы не доверяем другим нашим коллегам. Мы доверяем полностью. Хочу подтвердить, что российская вакцина «Спутник V» эффективна и безопасна», – подчеркнул Путин. Президент и сам привит этой вакциной.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в октябре 2020 г. подал заявку в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Но, как заявил в начале декабря глава РФПИ Кирилл Дмитриев, ВОЗ задерживает признание российского препарата, но причины носят «исключительно бюрократический характер». По его словам, вакцинация «Спутником» уже позволяет въезжать в более чем 100 стран: «Вакцинированные "Спутником V" могут посетить 31 страну и у них не запросят дополнительные документы о COVID-19. А когда ВОЗ наконец одобрит препарат, число таких стран вырастет».
Врач, депутат Госдумы Алексей Куринный рассказал «Ведомостям», что сертификация находится на финальном этапе, но у экспертов ВОЗ были замечания к одному из предприятий, производящему вакцины. Об этом же ранее писали СМИ.
Поделился Путин с руководителем «Красного Креста» не только опытом производства вакцины, но и борьбы с пандемией. В этом вопросе, по словам главы государства, в России стараются идти «не по пути принуждения, а по пути убеждения».
«Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации как таковой. Надо сказать, что в целом, особенно в последнее время, мы видим, что это приносит нужный результат. Здесь очень важно идти по пути <...> убеждения, с тем, чтобы у людей возникала внутренняя потребность сделать эту вакцинацию», – отметил президент.
По мнению Путина, для победы над пандемией требуется объединение усилий на международном уровне, так как проблемы в одном регионе из-за низкого уровня вакцинации будут ухудшать положение в тех странах, где уровень вакцинации достаточно высокий из-за новых штаммов.