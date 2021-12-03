В РФПИ заявили о бюрократических препятствиях к одобрению «Спутника V» в ВОЗ

На сегодняшний день препарат одобрен в 71 стране, за рубежом им привито более 100 млн человек. Российская вакцина пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашки говорил ранее, что у ВОЗ есть вопросы к документам, к самой вакцине у организации претензий нет. По словам министра, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС.