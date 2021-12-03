В РФПИ заявили о бюрократических препятствиях к одобрению «Спутника V» в ВОЗ
Многочисленные публикации в крупных медицинских журналах и реальные данные о применении «Спутника V» говорят о его эффективности, поэтому на пути к одобрению препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нет других препятствий, кроме бюрократических, заявил газете La Nacion глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Министерство здравоохранения России поддерживает очень позитивную связь с ВОЗ, и мы понимаем, что препятствия, которые все еще остаются на этом пути, незначительны и носят чисто бюрократический характер», — заявил Дмитриев.
Он отметил, что эффективность и безопасность «Спутника V» были подтверждены во время клинических испытаний и при его применении в различных странах мира. «Регулирующие органы в 71 стране одобрили его использование, и мы надеемся, что ВОЗ последует их примеру в ближайшем будущем», — сказал Дмитриев.
Глава РФПИ рассказал, что путешественники, вакцинированные «Спутником V», могут въехать более чем в 100 стран. В 31 государство они могут приехать без какого-либо дополнительного условия, связанного с коронавирусом. При одобрении вакцины ВОЗ число таких стран будет расти, отметил Дмитриев.
На сегодняшний день препарат одобрен в 71 стране, за рубежом им привито более 100 млн человек. Российская вакцина пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашки говорил ранее, что у ВОЗ есть вопросы к документам, к самой вакцине у организации претензий нет. По словам министра, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС.
РФПИ, который занимается продвижением «Спутника V» за рубежом, ожидает, что ВОЗ одобрит препарат к концу года. Глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что российские вакцины от коронавируса до сих не получили признания со стороны европейского регулятора EMA и отчасти ВОЗ из-за несогласованности западного законодательства в этой области с российским.
Из европейских стран вакцина применяется в Венгрии и Словакии. Будапешт договорился о поставках российского препарата в январе этого года. Венгрия стала первой страной Европы, одобрившей «Спутник V».