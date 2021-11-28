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Глава МИД Венгрии назвал политическим вопрос признания «Спутника V» в ЕС

Ведомости

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «политическим и идеологическим» вопросом тему признания российской вакцины от коронавируса европейскими странами. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу RT.

«Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает… Но, несмотря на эти слова, сказанные в личном общении, на публике они ведут себя совершенно иначе», – приводит также его слова телеканал «360».

По словам Сийярто, страны Западной Европы «говорят и поступают по-разному»: несмотря на критику России, они  заключают с ней крупнейшие сделки. Такой же политики государства придерживаются в отношении Китая. Такая двойственность негативно влияет на торгово-экономические отношения ЕС, считает глава венгерского МИДа.

Министр также напомнил, что российская вакцина могла бы получить временное одобрение — Европейское агентство лекарственных средств позволяет это сделать в чрезвычайных ситуациях. 

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«Мы стали использовать «Спутник» и Sinopharm из Китая. Наш национальный регулятор разрешил использовать обе вакцины, что означает, что использование «Спутника» в Венгрии опирается на европейские нормы. И поэтому, если честно, мы не понимаем, почему другие страны — члены союза не уважают это решение», — заявил Сийярто.

Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором EMA, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии. Будапешт договорился о поставках российского препарата в январе текущего года. Венгрия стала первой страной Европы, одобрившей «Спутник V».

В сентябре сообщалось, что в Венгрии закончилась вакцина «Спутник V», Петер Сийярто называл ее «очень популярной». На тот момент российским препаратом в стране привились почти 1 млн человек.

В настоящее время препарат одобрен в 71 стране, за рубежом им привито более 100 млн человек. В сентябре ВОЗ приостановила сертификацию «Спутника V» из-за того, что у инспекторов возникли замечания к расположенной в Уфе фабрике, на которой производится препарат, относительно мер по снижению рисков перекрестного загрязнения вакцины и контроля за асептическими условиями на линиях по ее розливу.

РФПИ, который занимается продвижением «Спутника V» за рубежом, ожидает, что ВОЗ одобрит препарат к концу года. Глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что российские вакцины от коронавируса до сих не получили признания со стороны европейского регулятора EMA и отчасти ВОЗ из-за несогласованности западного законодательства в этой области с российским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных