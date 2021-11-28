Глава МИД Венгрии назвал политическим вопрос признания «Спутника V» в ЕС

В настоящее время препарат одобрен в 71 стране, за рубежом им привито более 100 млн человек. В сентябре ВОЗ приостановила сертификацию «Спутника V» из-за того, что у инспекторов возникли замечания к расположенной в Уфе фабрике, на которой производится препарат, относительно мер по снижению рисков перекрестного загрязнения вакцины и контроля за асептическими условиями на линиях по ее розливу.