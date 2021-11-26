Бизнес США попросил власти признать сертификаты о вакцинации «Спутником V»

«Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — сказал он.