Бизнес США попросил власти признать сертификаты о вакцинации «Спутником V»
Американская торговая палата (AmCham) обратилась в государственный департамент США с просьбой признать в стране сертификаты о вакцинации российской вакциной от COVID-19 «Спутник V», сообщил «Известиям» президент палаты Алексис Родзянко.
«Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — сказал он.
По словам Родзянко, госдеп принял обращение к рассмотрению. «Ответ на наш запрос был такой: пока думаем», — добавил он.
В начале октября Москва и Вашингтон начали обсуждение вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации, сообщили в российском Минздраве. Родзянко уточнил, что многие представители американского бизнеса в России сделали прививки «Спутником V» и не сталкиваются с проблемами, тогда как у приезжих иностранных специалистов возникают трудности с краткосрочными визитами.
Ранее, 9 ноября, США изменили правила въезда в страну: иностранцы с неиммиграционной визой теперь обязаны предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса. При этом допускаются лишь документы, подтверждающие факт прививки препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или медицинским регулятором США. В этот список входят вакцины Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Covishield, Covaxin, Sinovac Biotech и Sinopharm.
«Спутник V» получил регистрацию 11 августа 2020 г. — первым в мире среди подобных препаратов. Он был создан в центре им. Гамалеи. Разработчики оценили его эффективность в 97,6%, а международный научный журнал The Lancet — в 91,6%. На данный момент препарат одобрен в 70 странах мира с общей численностью населения 4 млрд человек.