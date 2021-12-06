В России разработают поправки об усилении охраны труда шахтеров
Партия «Единая Россия» совместно с Министерством труда разработает поправки в законодательство об усилении охраны труда шахтеров. Об этом сообщил заместитель руководителя ЕР Андрей Исаев, передает пресс-служба партии.
Политик подчеркнул, что поправки также коснутся контроля за выполнением отраслевых соглашений по оплате труда, дополнительных гарантий профсоюзам при проведении проверок на угольных предприятиях и ответственности работодателей за нарушение прав работников.
Исаев отметил, что в настоящее время оплата труда шахтеров регулируется через отраслевые соглашения, исполнение которых необходимо тщательно контролировать.
«Исполнение отраслевых соглашений должно контролироваться не только сторонами социального партнерства, но и госорганами, Рострудом. Это должны быть обязательные для исполнения документы, независимо от того, участвовали ли в подписании работодатели. Если оно распространено на отрасль, оно должно выполняться как подзаконные акты», — добавил политик.
Исаев отметил, что предлагаемые изменения смогут предотвратить катастрофы на производстве, подобные той, которая случилась на шахте «Листвяжная».
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. На объекте было выявлено множество нарушений, которые привели к гибели 51 человека.