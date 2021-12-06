В России разработают поправки об усилении охраны труда шахтеров

«Исполнение отраслевых соглашений должно контролироваться не только сторонами социального партнерства, но и госорганами, Рострудом. Это должны быть обязательные для исполнения документы, независимо от того, участвовали ли в подписании работодатели. Если оно распространено на отрасль, оно должно выполняться как подзаконные акты», — добавил политик.