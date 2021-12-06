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В России разработают поправки об усилении охраны труда шахтеров

Ведомости

Партия «Единая Россия» совместно с Министерством труда разработает поправки в законодательство об усилении охраны труда шахтеров. Об этом сообщил заместитель руководителя ЕР Андрей Исаев, передает пресс-служба партии.

Политик подчеркнул, что поправки также коснутся контроля за выполнением отраслевых соглашений по оплате труда, дополнительных гарантий профсоюзам при проведении проверок на угольных предприятиях и ответственности работодателей за нарушение прав работников.

Исаев отметил, что в настоящее время оплата труда шахтеров регулируется через отраслевые соглашения, исполнение которых необходимо тщательно контролировать. 

«Исполнение отраслевых соглашений должно контролироваться не только сторонами социального партнерства, но и госорганами, Рострудом. Это должны быть обязательные для исполнения документы, независимо от того, участвовали ли в подписании работодатели. Если оно распространено на отрасль, оно должно выполняться как подзаконные акты», — добавил политик.

Исаев отметил, что предлагаемые изменения смогут предотвратить катастрофы на производстве, подобные той, которая случилась на шахте «Листвяжная».

25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. На объекте было выявлено множество нарушений, которые привели к гибели 51 человека.

Ранее по теме: Спасатели определили местонахождение еще 14 погибших на шахте «Листвяжная»
Ранее по теме: Спасатели определили местонахождение еще 14 погибших на шахте «Листвяжная»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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