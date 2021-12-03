Спасатели определили местонахождение еще 14 погибших на шахте «Листвяжная»
Спасатели определили места, где находятся еще 14 тел погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщило главное управление МЧС по Кузбассу. За последние сутки на поверхность подняли тела еще 11 человек.
«Известно местонахождение 12 шахтёров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается», — говорится в сообщении. По данным ведомства, сегодня продолжится проветривание аварийных участков, что позволит увеличить темп поиска погибших и ускорить ликвидацию последствий аварии.
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана.
В результате пострадало несколько десятков шахтеров, 51 человек, в том числе пять горноспасателей, погибли. В шахте продолжаются поиски их тел. Следственный комитет возбудил два уголовных дела и предъявил обвинение руководству шахты в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторам Ростехнадзора – в халатности при проведении проверок.